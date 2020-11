Continuano gli incontri settimanali all'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Questa sera il tema sarà "Gli italiani in divisa Austro Ungarica che non vinsero la grande Guerra"

Questa sera, giovedì 5 Novembre, alle 17.00 presso la sede di Milano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si svolgerà in diretta facebook “https://www.facebook.com/groups/2559430654128300", una nuova conferenza che avrà come tema "Gli italiani in divisa Austro Ungarica che non vinsero la grande Guerra", relatore Claudio Gilardi.

Non esiste molto materiale storiografico inerente l’argomento della conferenza, c’è una sorta di damnatio memoriae verso le migliaia di italiani dell’impero, (dal Trentino al Litorale), che indossando la divisa austro ungarica combatterono nelle file di quell’esercito.

Avendo dato sempre risalto al sentimento irredentistico di una parte della popolazione italofona di quelle terre, si è tralasciato, invece, di ricordare e onorare lo spirito di servizio con cui una larghissima fetta della popolazione servì in armi quella che allora era la propria patria. Il breve documentario che verrà messo in onda è tratto da un Telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia.