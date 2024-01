Zamperini (FDI): "grazie a tutti gli agenti, ora lavoriamo per una riforma"

Quest’anno, in occasione della ricorrenza di S. Sebastiano, patrono della Polizia Locale, la Giornata della Polizia Locale regionale si è tenuta a Lecco. “È stato un onore poter ospitare questa ricorrenza nella nostra città ed assistere alla consegna delle onorificenze ai 34 operatori premiati quest’anno.

È stata anche l'occasione per ringraziare di persona l'agente Roberto Pozzoli, coinvolto nei fatti del 9 gennaio a Colico dove è stato ferito da un uomo che aveva fermato durante un controllo antidroga.

A tutti gli agenti va un sentito e doveroso ringraziamento per il lavoro svolto per garantire la sicurezza di tutti noi. Ora, non possiamo più attendere la realizzazione di una riforma della Polizia Locale che è ferma dagli anni Ottanta. Gli agenti possono e debbono essere sempre più formati e specializzati in nuclei operativi: dall'ambiente alla polizia annonaria, con particolare attenzione sulle operazioni di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, volte a mantenere il decoro urbano e la pubblica sicurezza.

Dal 2018 ad oggi, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente oltre 65 milioni di euro. Di questi, oltre 18 milioni sono stati destinati all’implementazione delle dotazioni tecnico strumentali e del parco veicoli. L’auspicio è di continuare in questa direzione, nel segno della valorizzazione del ruolo e dei poteri della Polizia Locale.”

Questo il commento del Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini.