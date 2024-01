Gigi Riva: il rombo di tuono che infiammò il Cagliari

Nato a Leggiuno in provincia di Varese, fece di Cagliari la sua città conquistando lo scudetto.

Gigi Riva è scomparso, lunedì 22 Gennaio. Nato a Leggiuno in provincia di Varese il 7 Novembre 1944. Giocò nel Legnano per trasferirsi al Cagliari dove rimase per tutta la sua carriera.

Rombo di tuono questo il suo soprannome portò il Cagliari allo scudetto che vinse nel 1970. In quella stagione (1970), fu anche capocannoniere della Serie A, come nel 1967 e nel 1969.

La Sardegna entrò nel suo cuore e lì giocò ben 13 stagioni consecutive, disputando 289 gare e 155 reti, mentre con la Nazionale giocò 42 partite segnando 35 gol contribuendo alla vittoria del Campionato Europeo del 1968.