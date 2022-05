Garbagnate Monastero inaugurazione piccola sartoria sociale

La sartoria è stata realizzata grazie a un contributo di 30.000 euro messo a disposizione da Silea a seguito di un apposito bando

L'assessore alle Politiche sociali di Regione Lombardia parteciperà domani, sabato 14 maggio, a Garbagnate Monastero (Lecco) all'evento inaugurale della 'Piccola sartoria sociale' dove si cuciono abiti e relazioni.

Dare una nuova vita a vestiti vintage, realizzare creazioni artigianali originali partendo da scarti di tessuto, cucire e riparare abiti ancora in buono stato e, al contempo, favorire la professionalizzazione e l'ingresso nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Sono questi gli scopi della 'Piccola sartoria sociale' che si inaugurerà presso l''Isola del riuso' di Garbagnate Monastero: sarà una vera e propria start-up sperimentale per recuperare i potenziali rifiuti tessili, riutilizzarli e trasformarli in beni con nuovo valore d'uso.

La sartoria è stata realizzata grazie a un contributo di 30.000 euro messo a disposizione da Silea - a seguito di un apposito bando - a Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale, che già gestisce l'Isola del riuso in via Italia a Garbagnate Monastero. La struttura è stata così ulteriormente ampliata e attrezzata per ospitare le nuove attività di cucito.