Fratelli d'Italia: il Comune di Lecco garantisca la tempistica dei lavori in piazza Sassi

La posizione di Fratelli d'Italia Lecco in merito ai cantieri aperti in città

"Il Comune di Lecco e la controllata Linee Lecco hanno iniziato una serie di cantieri legati alla risistemazione dei parcheggi ed al riordino della viabilita', questi lavori stanno creando molti disagi sia a chi si sposta in automobile in citta' sia a chi cerca parcheggio per poter raggiungere la Stazione di Lecco.

A rendere tutto piu' complicato e' la ZTL che impedisce qualsiasi accesso al piazzale della stazione, anche solo per poter accompagnare o per prendere qualche amico o parente.

Visto il perdurare dei lavori stradali, in particolare mi riferisco a quelli di piazza Sassi, la nostra proposta e' di sospendere temporaneamente la ZTL in piazza Lega Lombardia, permettendo così alle persone di accedere alla Stazione di Lecco, evitando gli ingorghi e le lunge file che si creano lungo il cantiere dei parcheggi. Non si può paralizzare una città per colpa delle lungaggini burocratiche, oltretutto si creano situazioni di potenziale pericolo per i passanti, soprattutto giovani studenti. Anche chi accompagnava i figli al liceo scientifico, non sa più dove fermare la macchina per consentire al passeggero di scendere. Poniamo subito fine a questo caos, i cittadini non devono pagare le colpe del malgoverno di questa città.

Consiglio, infine, al sindaco Brivio e all’assessore Valsecchi di non trovare scusanti folli come la presenza dell’olmo o il malocchio lanciato da qualche presunta fattucchiera nazionalista. Si assumano le loro responsabilità. Appello per Lecco pensi un pochino meno agli interventi spot come il restauro delle statue e un pochino di più ai problemi reali di Lecco. Scenda Corrado l’attore protagonista dal palcoscenico, perché la commedia è finita e lui si sta dimostrando solo una mediocre comparsa! Chiederemo ad Alberto Negrini, consigliere comunale a cui facciamo riferimento, di presentare al più presto un’interrogazione in aula. " commenta Giacomo Zamperini portavoce di Fdi Lecco.

Mi pare che il cantiere di Linee Lecco stia durando un po' troppo: spesso vedo soltanto 2 persone che lavorano in una area cosi' vasta..possibile che il Comune di Lecco non dica niente alla sua società controllata al 100%? Per quanto tempo ancora dovremo avere una situazione di caos dei parcheggi che fa scontenti sia pendolari, che i residenti, senza dimenticare i commercianti della zona? Diamoci una svegliata!" interviene Enrico Castelnuovo di Fratelli d'Italia Lecco.

La mia richiesta - dice Leonardo Valessina - responsabile del Gruppo Giovani di Fratelli d'Italia- e' quella di permettere al piu' presto almeno alle motociclette ed ai motorini che si recano in stazione di poter parcheggiare nella solita area su via Sassi: essendo un piccolo tratto del cantiere, penso sia possibile finire i lavori prima e permettere a chi si muove in moto un posto sicuro dove parcheggiare, in attesa che questi lavori infiniti trovino compimento. Gli studenti sono i primi ad essere penalizzato da questa situazione di stallo, anche se non tutti hanno ancora diritto al voto, credo si meritino molta più attenzione da parte della politica".