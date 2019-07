Frana di Fiumelatte: dalla Regione altri 52mila euro

Serviranno per la messa in sicurezza definitiva e per il conseguente intervento di ripristino totale sia sulla Strada Provinciale 72 che sul sentiero comunale crollato.

Il sindaco di Varenna Mauro Manzoni rende noto che Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 52.000 Euro per sostenere la messa in sicurezza definitiva ed il conseguente intervento di ripristino totale sia sulla Strada Provinciale 72 che sul sentiero comunale crollato a seguito dell’evento franoso in località Fiumelatte.

"Dopo che ci erano già stati destinati da parte della Regione i fondi per la somma urgenza, - spiega - questo ulteriore stanziamento dimostra la sensibilità dell’ente sovracomunale per il nostro piccolo borgo. Ringrazio in particolare il Consigliere regionale Mauro Piazza, che ha presentato la proposta di finanziamento in Consiglio Regionale unitamente al Consigliere Antonello Formenti,, per l’interessamento costante a Varenna e alle necessità del suo territorio".