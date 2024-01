Forza Italia ricorda con amicizia e riconoscenza l'amico Giulio Boscagli

Antonio Conrater - Presidente di Forza Italia a Lecco e Roberto Gagliardi - Coordinatore Provinciale di Forza Italia a Lecco esprimono il loro cordoglio ai famigliari per la scomparsa di Giulio Boscagli

Forza Italia partecipa con grande commozione al lutto che ha colpito la città di Lecco e l’intera Provincia per la scomparsa di Giulio Boscagli figura eminente della politica e della storia della città di Lecco. Fu giovanissimo Sindaco di Lecco e restò per tutti gli anni che seguirono un riferimento autorevole e sempre molto ascoltato.

Dalla Democrazia Cristiana - per la quale era stato Sindaco di Lecco - arrivò a Forza Italia diventando col cognato Roberto Formigoni uno dei principali riferimenti di Forza Italia per l’intera Lombardia.

Del Presidente Formigoni in Regione Lombardia fu un importante collaboratore prima come Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Regionale e poi come Assessore - sempre di Forza Italia - alle Politiche Sociali della Regione Lombardia. Sono questi ultimi gli anni in cui, come Assessore Provinciale di Lecco, ho lavorato anch’io “a stretto gomito” con l’Assessore Regionale BOSCAGLI. E posso testimoniare il grandissimo impegno e la grandissima attenzione che Giulio Boscagli ha sempre dedicato alla “sua” Provincia di Lecco.

Forza Italia - che entro fine mese terrà il suo primo congresso dopo la scomparsa di Berlusconi - contava molto sull’amicizia e sull’attenzione di Giulio Boscagli, sicura che Boscagli, come Forza Italia, fosse interessato ad accrescere nel Centro Destra l’area dei moderati e comunque degli eredi della cultura politica democristiana. Ci mancheranno le riflessioni politiche sempre acute, sempre attuali sempre illuminanti che periodicamente pubblicava su Resegoneonline.

Noi tutti di Forza Italia esprimiamo le nostre sentite condoglianze alle Famiglie Boscagli e Formigoni.

Antonio Conrater - Presidente di Forza Italia a Lecco e Roberto Gagliardi - Coordinatore Provinciale di Forza Italia a Lecco.