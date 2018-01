Forza Italia: Brambilla alla Camera, Bergna "beffato" dal comasco Gaddi

L'ex ministro candidata nel collegio uninominale di Abbiategrasso oltre al plurinominale.

Per Michela Vittoria Brambilla ci sono buone possibilità di tornare a essere eletta a Montecitorio. L'ex ministro del turismo è infatti la candidata del centrodestra nel collegio uninominale per la Camera di Abbiategrasso, oltre ad aver ottenuto la candidatura in terza posizione nel collegio plurinominale di Como-Sondrio-Lecco. L'esponente calolziese è preceduta in lista da Laura Ravetto e Antonio Palmieri.

Una posizione che potrebbe comunque permettere a Michela Vittoria Brambilla di ottenere la nomina a Deputato anche in caso di sconfitta all'uninominale, in quanto in questo collegio Forza Italia potrebbe ottenere due seggi e la Ravetto dovrebbe ottenere il seggio in altra circoscrizione.

A sorpendere è anche il quarto nome della lista, candidato che potrebbe comunque ottenere l'elezione in caso di elezioni in altri collegi per Ravetto e Brambilla. Sembrava infatti che potesse avere più di una speraza il segretario provinciale lecchese dei Forzisti Davide Bergna, come "risarcimento" per la candidatura alle regionale soffiatagli dal ritorno in Forza Italia di Mauro Piazza. Invece a ottenere il quarto posto in lista e la speranza di elezione è il comasco Sergio Gaddi.

Altro smacco per la politica lecchese dopo che la candidatura nel collegio uninominale alla Camera nel nostro capoluogo è stata conquistata dal politico comasco di Fratelli d'Italia Alessio Butti.

Nella lista forzista per il collegio plurinominale al Senato capolista è Adriano Galliani.