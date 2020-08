Formula 1: ufficializzati 4 nuovi Gran Premi

Nuovi 4 Gran Premi sono stati ufficializzati dalla Formula 1, con un totale di gare previste che arriva così a 17 nel Mondiale di quest’anno

Nuovi 4 Gran Premi sono stati ufficializzati dalla Formula 1, con un totale di gare previste che arriva così a 17 nel Mondiale di quest’anno. Ecco i 4 circuiti e le date: GP di Turchia a Istanbul il 15 Novembre; GP del Bahrain 29 Novembre; GP Sakhir (sempre in Bahrain) 6 Dicembre il GP di Abu Dhabi che chiude il Circus domenica 13 Dicembre.

I manager della Formula 1 stanno lavorando affinché alcune gare del calendario possano divenire accessibili, anche se solo in parte, al pubblico. Si conferma che quest’anno non vi sarà nessun Gran Premio di Formula 1 in Cina.

Alla luce di quanto stabilito con l’inserimento dei 4 nuovi GP, ecco le prossime gare: 30 agosto – Spa (Gp Belgio); 6 Settembre – Monza (Gp Italia); 13 Settembre – Mugello (Gp Toscana); 27 Settembre – Sochi (Gp Russia); 11 Ottobre – Nurburgring (Gp Germania); 25 Ottobre – Algarve (Gp Portogallo); 1 Novembre – Imola (Gp Emilia Romagna); 15 Novembre – Istanbul (Gp Turchia); 29 Novembre – Sakhir (Gp Bahrain); 6 Dicembre – Sakhir (Gp Sakhir) ; 13 Dicembre – Abu Dhabi (Emirati Arabi).