Formigoni ha completato la pena

Nessuna decisione sul suo futuro. Molti rimpiangono il suo operato al vertice della Regione. Sia FI, sia FdI lo candiderebbero in Europa.

Formigoni ha concluso la pena. Ha scontato i cinque anni inflittigli dal Tribunale di Milano, nonostante si fosse sempre dichiarato innocente. Ne ha dato notizia l agenzia Ansa. Come primo atto è uscito a pranzo con alcuni amici.

Quanto ad una sua eventuale candidatura in Forza Italia o come indipendente nella lista di FdI per le prossime elezioni europee l'ex presidente di Regione Lombardia si è riservato di non prendere decisioni almeno fino alla fine del corrente anno.