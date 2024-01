Fiocchi a Lonato del Garda per la fiera Regionale Agricola, Artigianale, Commerciale

A Lonato del Garda, si svolge la Fiera Regionale Agricola, Artigianale, Commerciale, un evento che unisce innovazione e tradizione

Lonato del Garda, nel fine settimana si prepara ad accogliere la 66a edizione della rinomata Fiera Regionale Agricola, Artigianale, Commerciale. La manifestazione fieristica ha avuto inizio venerdì 12 e terminerà domenica 14 gennaio.

Un evento che rappresenta un appuntamento importante per la città ma anche per l’intera Lombardia. Alla 66° edizione della Fiera ha preso parte, sabato 13 Gennaio, anche il deputato europeo Pietro Fiocchi (Gruppo Conservatori e Riformisti di Fratelli d’Italia).

L’iniziativa è una panoramica sulla meccanica e la zootecnia del settore agricolo e diffonde la cultura del territorio e delle sue tradizioni attraverso la presentazione di attività artigianali e prodotti tipici.

Quest’anno la fiera ha visto la partecipazione di 1000 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero e rappresenta un connubio tra innovazione e tradizione. Il deputato europeo Fiocchi ha visitato i numerosi stand di aziende agricole, di artigiani che propongono le loro creazioni e commercianti che espongono prodotti tipici.

La fiera offre un ricco programma di eventi e iniziative, ad esempio, dimostrazioni di antiche tecniche di lavorazione del legno, degustazioni di prodotti tipici locali, concerti. «La perfetta occasione, afferma, Fiocchi per ritrovarsi con amici, sostenitori e compagni di battaglie», conclude «Questa fiera racconta perfettamente l’importanza del settore agrosilvopastorale del territorio bresciano e lombardo; è davvero un'esperienza da non perdere per gustare i prodotti tipici locali, scoprire le tradizioni del territorio e divertirsi con tutta la famiglia.»