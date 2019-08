Finder Pompe: un anno di cassa integrazione e 60 lavoratori a Gessate

Durante il periodo di cassa sono previste misure per la gestione delle eccedenze di personale

Sindacati e proprietà della Finder Pompe di Merate hanno sottoscritto, nella giornata di ieri, l’accordo sindacale per il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale che interesserà un numero massimo di 91 dipendenti, pari all’intero organico aziendale aventi diritto all’armotizzatore, della durata di 12 mesi, con partenza dal 5 agosto 2019 e il pagamento anticipato da parte dell’azienda, così come richiesto dai sindacati.

Durante il periodo di cassa sono previste misure per la gestione delle eccedenze di personale, volte a gestire positivamente le problematiche occupazionali con: mobilità interna, outplacement e pensionamento volontario anticipato.

Le parti nel mese di Settembre si incontreranno per entrare nel merito della discussione sul piano di risanamento annunciato dall’azienda, con successive verifiche trimestrali. A decorrere dal mese di settembre è anche previsto il trasferimento di circa 60 lavoratori dalla sede di Merate a Gessate.

"L'incontro programmato e concordato tra le parti - spiegano Fim-Cisl e Fiom-Cgil - si è svolto dopo 8 ore di sciopero, un incontro saltato, un incontro con rinvio in Regione Lombardia. In un confronto iniziato alle ore 9.30 e terminato alle 17, si sono affrontate le criticità relative alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e al piano di risanamento che la Direzione Aturia ha denunciato negli incontri precedenti. Nel pomeriggio di oggi si è svolta l’assemblea sindacale coi lavoratori,dove è stato spiegato nel merito il risultato raggiunto e il percorso che proseguirà da settembre in poi".