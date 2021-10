Fiere inaugurate "Tuttofood" e "Host"

Espositori provenienti da 30 Paesi testimoniano voglia di ripartire

“È bello ritrovarci, in presenza, dopo due anni di assenza, per inaugurare l’edizione 2021 di ‘Tutto Food’ e di ‘Host Milano’. La nutrita presenza di espositori provenienti da oltre 30 Paesi nel mondo testimonia la voglia di ripartire e di ricominciare. È la prova che la scommessa fatta all’inizio dell’estate, quando il ministro Garavaglia ha avuto la forza e il coraggio di disporre la riapertura del sistema fieristico, è stata vinta”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo all’inaugurazione di ‘Host Milano’, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza e ‘Tutto Food’, la manifestazione B2B riservata all’agroalimentare in corso di svolgimento presso i padiglioni di Fiera Milano

Il presidente ha ricordato che “l’industria alimentare occupa un ruolo strategico per la crescita del Paese e per la promozione dell’eccellenza italiana nel mondo, anche se per affrontare le sfide del futuro è necessario investire in sostenibilità, innovazione tecnologica e lotta alla contraffazione”.

“Ho letto con piacere – ha proseguito Fontana- che questi temi, infatti, saranno affrontati nei numerosi eventi collaterali alla manifestazione, stimolando un dibattito di alto livello tra gli operatori del mercato”.

Tra i diversi cambiamenti che la pandemia ha generato nella filiera agroalimentare, emblematico è lo sviluppo dell’e-commerce e della diffusione della digitalizzazione. “Il mondo è cambiato – ha aggiunto – e per continuare a essere competitive sul mercato le imprese del settore devono adeguarsi al digitale e alla multicanalità”.

“La pandemia – ha continuato il presidente – ha messo in evidenza anche una maggior attenzione da parte dei consumatori all’italianità e alla qualità dei prodotti e quindi anche su questo occorre fare molta attenzione”.

Al termine del suo intervento Fontana ha ringraziato tutti gli espositori “per il coraggio mostrato durante la pandemia” e lanciato loro un incitamento “grazie alla vostra qualità, professionalità, e creatività, niente potrà farvi paura”.