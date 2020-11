Fiamme Gialle, Carrarini, nuovo comandante interregionale Italia nord-occidentale

Si è svolta ieri, venerdì 13 Novembre, presso la storica caserma “Cinque Giornate” a Milano la cerimonia che ha sancito il cambio della guardia al Comando Interregionale dell'Italia nord-occidentale della Guardia di Finanza

Venerdì 13 Novembre, presso la storica caserma “Cinque Giornate” a Milano, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale fra il Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, che assumerà l’incarico di Comandante in Seconda del Corpo, ed il Gen. C.A. Fabrizio Carrarini, proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove ha rivestito l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro.

Fabrizio Carrarini è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico finanziaria e in possesso del Master di II livello in “Diritto Tributario dell’Impresa” presso l’Università Commerciale “L. Bocconi”, è iscritto all’albo dei revisori contabili e dei giornalisti pubblicisti ed è autore di numerosi articoli in tema di diritto tributario su diverse riviste specializzate, oltre che autore o coautore di volumi sulla stessa materia. È insignito della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Nel lasciare il Comando Interregionale dopo circa quattro anni, il Generale Vicanolo ha ringraziato gli oltre 10.000 Finanzieri della Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. In particolare, ha manifestato vicinanza ai militari colpiti dalla pandemia ed ha incoraggiato tutti a proseguire gli sforzi di controllo del territorio per il contenimento della diffusione del Covid - 19, nonché soprattutto l’azione d’intelligence ed investigativa per la lotta all’usura ed al reinvestimento dei proventi criminali nelle aziende in crisi di liquidità.

Il Gen. C.A. Vicanolo ha ringraziato i Prefetti, i Magistrati ed i colleghi delle Forze di Polizia per il rapporto di proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, ringraziando il Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, ha rivolto un augurio di “buon lavoro” al Gen. C.A. Fabrizio Carrarini nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.