FdI: sostegno alle imprese lombarde

Valcepina, Bontempi, Garavaglia: “Favorire l'accesso al credito alle imprese attraverso Finlombarda in qualità di garante"

In occasione del bilancio di previsione 2024 – 2026 di Regione Lombardia, i consiglieri Giorgio Bontempi e Chiara Valcepina, ( Fratelli d’Italia), hanno presentato un ordine del giorno, approvato a maggioranza, che apporta un significativo contributo al sostegno delle imprese per l’accesso al credito.

“Sostenere positivamente, attraverso Finlombarda in qualità di garante, il sistema economico regionale anche attraverso forme di accesso al credito, ponendosi come ulteriore soggetto di garanzia nei confronti del sistema bancario”: è questa, infatti, la finalità dell’ordine del giorno presentato lo scorso 20 dicembre.

Nello specifico, la proposta di Fratelli d’Italia, chiede che Finlombarda si attivi come strumento di garanzia nei confronti del sistema bancario per assicurare la necessaria liquidità alle imprese attraverso vari strumenti (smobilizzo di effetti allo sconto, anticipo fatture).

Tale atto, che nasce dalle riflessioni svolte in commissione Bilancio sull’opportunità di una maggiore attenzione alle nuove figure giuridiche come la composizione negoziata,

impegna così Regione Lombardia ad introdurre strumenti volti a supportare l’imprenditore, anche in una potenziale situazione di crisi.

“Apprendiamo con piacere come l’Assessorato alle attività produttive abbia accolto tempestivamente la proposta di Fratelli d’Italia, introducendo nuovi criteri nella misura RE -IMPRESA, con la quale vengono destinati € 20.000.000,00 anche a favore di piccole e medie imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata”- hanno commentato Valcepina e Bontempi - “La misura verrà gestita da FINLOMBARDA S.P.A. sia attraverso l’erogazione diretta di contributi a fondo perduto, sia offrendo garanzie al sistema bancario per sostenere il rilancio delle imprese destinatarie”.

“La delibera approvata rappresenta una prima importante tappa in attuazione dell’impegno votato dal Consiglio Regionale che auspica un maggiore coinvolgimento di FINLOMBARDA S.P.A. come soggetto preposto a garantire il sistema bancario e generare il volano necessario a sviluppare importanti investimenti economici per il rilancio e la competitività delle imprese lombarde”, ha evidenziato il capo gruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia.