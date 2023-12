FdI: organizzazione di una regione di libri

Manifestazione culturale per la promozione della lettura

“Attivarsi per l’organizzazione di una manifestazione culturale annuale per la promozione della lettura con la presentazione di libri e autori valorizzando in primis, se possibile, i luoghi istituzionali di Regione Lombardia come location”: questo è quanto richiesto con uno specifico ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, primo firmatario Paola Bulbarelli.

“Dai dati divulgati da ISTAT il 18 maggio 2023 relativi alla lettura di libri e fruizione delle biblioteche in Italia nel 2022, emerge che è pari al 39,3% la quota di persone di 6 anni e più, che hanno letto nell’ultimo anno almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali (erano il 40,8% nel 2021)”, ha evidenziato il consigliere mantovano di Fratelli d’Italia Bulbarelli. “Inoltre, rilevante è la differenza di genere: la percentuale delle lettrici è del 44%, quella dei lettori del 34,3%; il 17,4% delle persone di 6 anni e più sono lettori “deboli” (leggono al massimo 3 libri in un anno), il 15,4% lettori “medi” (3-11 libri in un anno). Solo il 6,4% sono, infine, lettori “forti” (almeno 12 libri nell’ultimo anno). La quota maggiore di lettori si osserva tra i giovani fino a 24 anni, con punte più elevate tra gli 11 e i 14 (57,1%) e, in assoluto, il pubblico più affezionato alla lettura è rappresentato dalle ragazze di 11-14 anni, tra le quali più di 6 su 10, hanno letto almeno un libro nell’anno”.

“A completare tale quadro, il dato che fa più riflettere: la contrazione registrata nel 2022 porta la quota di lettori al livello più basso mai registrato in quasi venticinque anni” continua il consigliere Bulbarelli.

“La lettura dispiega importanti benefici che migliorano la qualità di vita, da qui l’idea di realizzare una manifestazione culturale annuale per la promozione della lettura in tutta la nostra Regione” conclude Bulbarelli.