Europa tra populismi e sovranismi spiegati dal prof. Laris Gaiser

Ben sette classi di alunni hanno partecipato, la mattina del 21 novembre, in Sala Ticozzi a Lecco, alla lezione

Il Centro Culturale S. Nicolò di Lecco, con questa iniziativa, si apre ai giovani: se i giovani da anni disertano le conferenze serali, anzi semplicemente le conferenze, aperte al pubblico per interessi culturali liberi di ciascuno, ora la cultura va ai giovani direttamente attraverso la scuola. Come dice il proverbio: “se la montagna non va a Maometto, è Maometto che va alla montagna”!

Inizia così il ciclo di lezioni storiche, finalizzate ad una crescita di coscienza civica, organizzate al mattino per classi intere di alunni a cui è stato proposto il particolare approfondimento: con l’approvazione dei consigli di classe, e quindi come parte integrante del piano didattico, i ragazzi incontrano relatori di alto spessore ed esperienza, e fruiscono di “cultura attiva”. Per questo specifico ciclo di approfondimenti il Centro C. S. Nicolò si avvale della collaborazione dell’Associazione Identità Europea, nota a Lecco anche per altre iniziative in questi ultimi anni.

Il tema della lezione era stavolta “Europa tra populismi e sovranismi”, un tema di estrema attualità. Reltore il già noto prof. Laris Gaiser, docente di Relazioni politiche e Politica estera europea presso l’Accademia Diplomatica di Vienna, collaboratore all’Università Cattolica di Milano e all’Università della Georgia (USA).

Ben sette classi di alunni hanno partecipato, la mattina del 21 novembre, in Sala Ticozzi a Lecco, alla lezione; provenienti da due scuole che si sono lasciate coinvolgere: l’Istituto statale Bertacchi di Lecco, e l’Istituto paritario Casa degli Angeli, anch’esso di Lecco.

Laris Gaiser ci ha saputo proprio fare nel rapportarsi ai giovani studenti, all’inizio poco convinti e quasi sonnacchiosi: la sua lezione è stata per tutta la durata sempre aperta alle battute, con domande coinvolgenti all’uditorio, che man mano si scaldava nel dare risposte sempre più azzeccate e partecipate. Così anche il taglio metodologico della lezione incide sull’efficacia dell’insegnamento.

Che cos’è il populismo? Tale particolare pensiero politico, entrato d’imperio recentemente nei messaggi alla gente comune da parte del mass-media, non è poi così recente nella storia: esso nasce in Russia prima dell’arrivo della Rivoluzione d’Ottobre, a fine-Ottocento, e caratterizza un inizio di idee socialisteggianti proprie delle classi contadine, da poco affrancate dallo zar Alessandro II (1861) ma ancora arretrate e tenute fuori dai giochi politici come dalla cultura, per interessi superiori; poi arriva Lenin e la rivoluzione comunista. Il pensiero populista si sposta in seguito in America Latina e diventa prassi politica con Peron in Argentina (anni ’50), fino a Chavez ora in Venezuela.

E c’è anche un populismo europeo, negli anni ’30: da Hitler in Germania a Mussolini in Italia, in periodi di crisi economica e politica, il popolo (nelle varie classi sociali) cerca una nuova guida in grado di ripristinare l’ordine e l’identità nazionale. E ciò con tutti i risvolti di sfruttamento del popolo per interessi di parte di una élite di potere, che arriva al “culto delle personalità” d’eccezione. E in tempi ancora più recenti, in Italia, il Berlusconismo di destra, come l’Italia dei Valori di Antonio di Pietro a sinistra, e nei tempi d’oggi il Movimento di Grillo e Casaleggio (Cinque Stelle): tutti si appellano direttamente al popolo, per migliorarne le condizioni di vita ma anche per giochi di interesse politico.

Dietro ogni populismo (di destra o di sinistra, a fini cioè di concentrazione del potere oppure a fini di allargamento dei diritti) c’è una situazione di crisi dei partiti tradizionali, delle democrazie rappresentative; oggi più che mai le ideologie filosofiche e politiche ottocentesche sono finite, e nel pericolo del marasma generale, senza controllo e senza prospettive, ci si appella direttamente al popolo, e da esso si cerca successo, in base ai carismi di alcune personalità che si sanno rapportare alle masse: chi opera attraverso i mass-media come Berlusconi, e chi opera con i social net-work come Beppe Grillo, e ancora chi inneggia al popolo regionalmente caratterizzato come la Lega Nord (indipendentismi ricorrenti in Lombardia – Veneto, come poi in Catalogna), e chi fa capo all’orgoglio nazionale e sovranista come il movimento Fratelli d’Italia.

Ecco l’altro termine: sovranismo. Per motivi di interesse maggiore, gli Stati trasferiscono talune competenze (economiche, di sicurezza di giustizia, ecc.) ad organismi sovranazionali, come l’Unione Europea, limitando volutamente i propri poteri nazionali. Ma di fronte al pericolo dello strapotere di queste unioni superiori tra Stati, rinascono tendenze politiche che riscoprono il valore della nazione come identità storica di un popolo, caratterizzata da costanti e non parziali e provvisori interessi comuni.

Ciò perché gli organismi sovranazionali – come l’Europa d’oggi - non sono federazioni stabili tra Stati, come è negli Stati Uniti d’America (che sono nazione unitaria), ma restano parziali accordi di settore che non annullano le identità nazionali. L’Europa attuale non ha superato i nazionalismi per fondare uno Stato comune, e ciò per le storie dei singoli popoli, ma anche perché una tale situazione di instabilità europea piace e fa comodo alle grandi potenze mondiali (USA).

La storia si ripete dai tempi dell’Impero Romano: da sempre il potere ha avuto sfere d’azione – dal piccolo al grande – di sempre più ampio raggio rispetto alla città-stato originaria: in epoca di Impero Romano, da Roma alcuni diritti erano allargati all’Italia, poi alcuni alle Province e poi ai popoli cosiddetti “confederati” lasciando fuori i Barbari. La stessa schematizzazione vale poi per l’impero spagnolo (Carlo V) e poi ancora più recentemente per il dominio inglese nel mondo. Oggi non c’è più l’impero fisicamente definito, ma è impero economico sul mondo quello degli Stati Uniti d’America, che non è solo neo-colonialismo ma perfino disloca truppe qua e là nel resto del mondo, a difesa di interessi di parte e non solo globali.

Sono le due Guerre Mondiali a far finire in Europa e vecchi imperi fisicamente connotati, e a caratterizzare gli Stati sovrani, tutti con pieni poteri, in base all’idea di nazione: permangono così, ai tempi d’oggi, una visione locale della politica, basata sul concetto di nazione come separata dalle altre, e una visione globale che ha a che fare con i problemi comuni al mondo intero. Ci sono oggi circa 220 Stati nella Terra, Stati sovrani, cui fanno capo tutti i poteri riconosciuti; ma per alcuni problemi di interesse superiore nascono gli organismi sovranazionali, come l’UE, l’ONU, la NATO, tali in base ai riconoscimenti da parte delle nazioni aderenti ai patti.

Si è poi andati, dal passato al presente, da una concezione di potere legato alla nobiltà (più vicina al re sovrano), al potere del popolo, che nella Costituzione Italiana è depositario ultimo di diritti e doveri. Ma la politica resta, oggi più che mai, gioco delle parti al fine di conquista di poteri reali, all’interno delle nazioni come negli organismi sovranazionali.

Qual è il messaggio finale? Ai giovani tocca la costruzione del nostro e loro futuro: bisogna che guardino alla politica con realismo ma anche con idealità da conservare, per il bene comune: l’Unione Europea ci ha salvato dalle guerre, dai contrasti tra interessi nazionali contrapposti; il sovranismo (pur presente nella società d’oggi) deve rimanere fenomeno temporaneo, perché l’Europa può e deve trovare la sua storia comune, che la pone – per civiltà e progresso – al centro del mondo.

Ciò in base al principio di sussidiarietà: tutti i popoli nazionali sono utili, per le loro caratteristiche storiche, a creare l’unità di intenti; la sussidiarietà è principio d’alto valore umanitario e politico, ma la realtà cozza contro gli ideali il più delle volte, e gli interessi di parte tendono a superare i legami comuni. Tocca ai giovani costruire la storia del loro futuro con occhi che sappiano mettere insieme realismo e idealità, interessi di parte e benessere comune. Le sette classi, guidate dei loro docenti, a fine-mattinata sembravano aver acquisito maggior coscienza di valori, e mostravano soddisfazione per aver fatto chiarezza nelle proprie idee con questa specifica “lettura” della storia.