Euromeet 2024 una vetrina per conoscere le bellezze del territorio lecchese

Evento europeo arriva per la prima volta in Italia

Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, ha partecipato oggi, presso la sede della delegazione Bruxelles della Regione Lombardia, alla presentazione di Euromeet 2024, in programma dal 10 al 12 settembre 2024 in provincia di Lecco.

Euromeet è un evento strategico della rete Enos (European Network of Outdoor Sport), che associa incontri, seminari e momenti di pratica sportiva, riunisce i soci e tutti i soggetti interessati ed impegnati nello sviluppo sostenibile degli sport all'aria aperta.

Regione Lombardia è l'unica istituzione italiana associata alla rete ENOS dal 2015 e ha fatto parte del Board della Rete dal 2016 al 2022.

Saranno 14 le attività sportive previste (canottaggio, kitesurf, arrampicata sportiva, trekking, mountain Bike), distribuiti in diverse località sul territorio provinciale, dal lago alla montagna. E' la prima volta in Italia per l'evento europeo degli sport outdoor.

"Ringrazio Mike McClure, presidente di Enos, e Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco - ha detto Magoni - per il lavoro straordinario che stanno svolgendo per Euromeet 2024. È un vero onore avere l'opportunità di essere qui, nella casa dei lombardi a Bruxelles, tra persone che amano e vivono lo sport".

"La provincia di Lecco - ha aggiunto - è un meraviglioso scenario a cielo aperto tra lago e montagna, il luogo ideale in cui poter svolgere sport all'aria aperta, circondati da scenari unici. Euromeet 2024 sarà un'incredibile opportunità per far conoscere le bellezze del territorio e della nostra regione, anticipando così le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

"Il 20 settembre - ha ricordato Magoni - è una data storica per chi come me ha vissuto intensamente lo sport per tutta la vita. Finalmente, in Costituzione è stato riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, un passaggio fondamentale affinché lo sport sia sempre più sostenuto e praticato".

"Ben vengano - ha concluso il sottosegretario - questi eventi internazionali, che ci consentono di avere una visione competitiva per promuovere al meglio l'attività sportiva, confrontarci e scambiarci ogni esperienza utile".