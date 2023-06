Esame maturità: agli studenti siate curiosi e fate emergere il talento

L'esame di maturità rappresenta un momento di grande importanza nella vostra vita e nella vostra formazione, ma soprattutto è il primo vero passo verso il vostro futuro professionale e personale

"L'esame di maturità rappresenta un momento di grande importanza nella vostra vita e nella vostra formazione, ma soprattutto è il primo vero passo verso il vostro futuro professionale e personale". Così l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi nel messaggio inviato dai suoi profili social agli studenti che oggi hanno affrontato l'esame di maturità.

"Lo studio, l'innovazione e la formazione costante saranno le chiavi del successo delle prossime generazioni - continua - e vi invitiamo a mettere in pratica quanto avete imparato durante questi anni di scuola, facendo leva sulla vostra creatività, curiosità e voglia di imparare. Solo così sarete pronti ad affrontare il mondo del lavoro in continua evoluzione, ed avrete con voi gli strumenti necessari per acquisire nuove competenze e specializzazioni in grado di farvi brillare nel futuro. Ma soprattutto di far emergere il vostro talento e lavorare con passione".

"Non siate mai incerti nello sperimentare - dice ancora Tironi rivolgendosi a ragazze e ragazzi - e nel mettervi in gioco anche nelle difficoltà, buttatevi nelle nuove sfide. Credete in voi stessi, siate orgogliosi di ciò che avete raggiunto e sappiate che ci sarà sempre qualcuno qui ad ascoltarvi e a supportarvi in ogni momento".