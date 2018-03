Emergenza freddo: il sostegno dei City Angels Lecco a chi dorme in strada

Il grazie ai volontari che spesso attingono dalle proprie cucine, usano la propria auto e lasciano in casa la propria famiglia.

"Troviamo esseri umani assiderati: alcuni li possiamo portare al caldo, altri non hanno i documenti e restano al freddo": il gruppo dei City Angels Lecco racconta così queste notti di temperature gelide e l'aiuto che viene portato a chi dorme in strada.

Alla Piccola, in Stazione, sotto i portici del centro: "15 persone stanotte, 18 la scorsa, cibo caldo, te bollente, vestiti, coperte, sapone, mutande, calze asciutte. Un affanno continuo a cercare chi si nasconde, per trovare un riparo, per vergogna, per ritegno, e soffre stringendo i denti, per non farli tremare. In un mondo civile questo è inumao ed un problema non si risolve dimenticandoselo".



Volontari che spesso attingono dalle proprie cucine, usano la propria auto e lasciano in casa la propria famiglia per aiutare chi non vuole morire.