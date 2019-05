Elezioni Europee e Amministrative: alle 12 affluenza al 22,18%

Si voto in 51 comuni lecchesi e per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles. Seggi aperti fino alle 23.

AGGIORNAMENTO: Alle ore 12 in provincia di Lecco l'affluenza è attorno al 22,18%. Il dato è in linea con il 22,08% di cinque anni fa, per le europee. Nella città di Lecco affluenza al 20,55% contro il 19,23% del 2014.



Considerati i soli 51 Comuni che rinnovano Sindaco e Consiglio l'affluenza sale al 24,12%.

Per i 14 comuni con una sola lista candidata sarà fondamentale arrivare al 50% di affluenza per evitare il commissariamento.



Affluenza nei Comuni con una sola lista:

Abbadia 21,36%

Bulciago 24,85%

Cassina 26,58%

Civate 23,89%

Cortenova 21,11%

Costa Masnaga 22,15%

Cremella 24,76%

Moggio 27.34%

Parlasco 20,30%

Primaluna 22,62%

Rogeno 21,97%

Sirone 25,48%

Suello 27.20%

Vendrogno 24,75%











h7. Urne aperte quest'oggi dalle ore 7 alle ore 23 per il rinnovo di 51 amministrazioni comunali lecchesi e per il rinnovo del Parlamento europeo. Per votare è necessario portare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita può rivolgersi agli uffici comunali, aperti per l'occasione.

Alla chiusura dei seggi, ore 23 di stasera, verrà effettuato lo scrutinio delle elezioni europee, mentre per le comunali si dovrà attendere domani, lunedì 27 maggio, dalle 14.



ELEZIONI EUROPEE

L'Italia è chiamata a eleggere 76 rappresentanti a Bruxelles, di cui 20 nella nostra circoscrizione Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta).

Nella provincia di Lecco sono 268.580 i cittadini lecchesi aventi diritto di voto per le elezioni europee.

Sono 16 le liste elettorali che si sono presentate alle Europee nella nostra circoscrizione, per un totale di 276 candidati, tra cui anche i lecchesi Pietro Fiocchi (Fratelli d'Italia), Marta Casiraghi (Lega) e Albergo Anghileri (La Sinistra).

L'Italia elegge i propri rappresentanti all'Europarlamento attraverso un sistema proporzionale basato su quattro maxi circoscrizioni, con soglia di sbarramento al 4% e possibilità di esprimere preferenze.

Sulla scheda color grigio andrà quindi tracciata una X sul contrassegno della lista prescelta, con la possibilità di esprimere da una a tre preferenze, garantendo però la parità di genere (un uomo e una donna; due donne e un uomo; due uomini e una donna), pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Hanno diritto al voto i cittadini che entro il 26 maggio hanno compiuto 18 anni. Sono elettori anche i cittadini di altri paesi membri dell’Unione europea che, previa formale richiesta, hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del Comune di residenza.



ELEZIONI COMUNALI

Per quel che riguarda le elezioni locali, sono 134mila i lecchesi chiamati a rinnovare le 51 amministrazioni comunali al voto. Anche in questo caso ha diritto di voto chi ha compiuto i 18 anni.

In 14 casi si è presentata una sola lista e pertanto sarà necessario raggiungere il quorum di votanti del 50%, con almeno il 50% dei voti validi espressi in favore della lista stessa, per evitare che l'elezione sia nulla e si proceda con la nomina di un commissario prefettizio. Si tratta di Abbadia, Bulciago, Cassina, Civate, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Moggio, Parlasco, Rogeno, Primaluna, Sirone, Suello e Vendrogno.

Per tutti i Comuni lecchesi chiamati al voto le elezioni si terranno a turno unico, quindi senza ballottaggio, avendo popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Viene quindi eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi.

Per votare la lista prescelta si può: tracciare il segno sul nome del candidato sindaco; barrare la lista a esso collegato; barrare entrambi. In qualsiasi caso il voto verrà comunque attribuito sia alla lista che al candidato sindaco collegato.

Per quanto riguarda l’elezione dei Consiglieri si può esprimere: una preferenza nei comuni con meno di 5mila abitanti; due preferenze nei comuni con più di 5mila abitanti purché siano di diverso genere (un uomo e una donna). Non è ammesso il voto disgiunto.