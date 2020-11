Elezioni comunali: ricorso del Centrodestra

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia investito della verifica della legittimità del procedimento seguito nel corso della consultazione elettorale.

È stato depositato, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di Milano, il ricorso per l’annullamento delle operazioni e degli atti del procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio comunale di Lecco, che hanno portato alla proclamazione a Sindaco del candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni.

Ne dà notizia la Coalizione di centrodestra per Peppino Ciresa sindaco.

«Un provvedimento necessario dopo un’attenta analisi della documentazione elettorale», si legge nella nota dei firmatari del ricorso che poi precisano: «Non potevamo esimerci nel richiedere una verifica della legittimità del procedimento seguito. La scelta di procedere in giudizio davanti alla giustizia amministrativa è una forma di rispetto della democrazia.

Tanto dovevamo comunicare ai nostri elettori e a tutti gli elettori che credono nel valore di espressione del loro voto.

Ringraziamo per l’attenzione e auguriamo buon lavoro ai giudici e agli avvocati, anche di controparte, che si dedicheranno a questa importante azione di verifica».