Editoriale - La costituzione di Arlecchino e altri pensieri estivi

In un precedente editoriale avevo sottolineato l'importanza di intervenire sulla costituzione in modo organico così da evitare di ridurla a un patchwork giuridico, un vestito di arlecchino istituzionale.

Ma evidentemente al parlamento italiano piace giocare con le maschere (riferimento non casuale al carnevale cui abbiamo assistito in questi giorni all'inizio del dibattito sul PDL Zan) piuttosto che affrontare una riflessione organica e così in quattro e quattr'otto senza particolare dibattito si è provveduto, con legge costituzionale, a modificare l'età per l'elezione dei senatori: dai 25 anni alla semplice maggiore età.

Si può essere d'accordo o no su questa scelta ovviamente, quello che stupisce è che non si sia fatta alcuna riflessione sulle motivazioni che avevano portato a introdurla nel testo costituzionale.

In questi anni si sono sprecate le critiche al bicameralismo italiano, definito perfetto perché costituito da due camere praticamente identiche, al quale si fanno risalire tutte le lungaggini dell'approvazione delle leggi.

Tuttavia i costituenti - ben più saggi di tanti parlamentari venuti dopo di loro - avevano previsto una precisa differenziazione delle due camere: per il Senato, a differenza della Camera, oltre all'età dei votanti, appunto 25 anni in un tempo in cui la maggiorità si raggiungeva a 21, avevano posto ai 40 anni l'età per essere eletti.

La sua durata in origine era di sei anni per differenziare le date di rinnovo dei due rami del parlamento così come era diversa l'organizzazione dei collegi elettorali. L'idea che sottostava a queste scelte era proprio quella di avere due camere diversificate sia per rappresentanza territoriale che per età di eletti ed elettori.

Si può criticare questa impostazione ma si dovrà comunque riconoscere che aveva una logica che non si intravede nei recenti interventi che, dopo aver tagliato drasticamente il numero dei parlamentari, hanno di fatto costruito due camere identiche nelle funzioni tanto che ormai nascono proposte per arrivare a una sola assemblea parlamentare.

Con tanti saluti a una visione organica di cui ci sarebbe bisogno e che continuo a ritenere fondamentale per un necessario rinnovo della carta costituzionale.

È vero che i tentativi di una riforma organica della costituzione fatti prima da Berlusconi e poi da Renzi sono stati bocciati dai referendum, ma questo è l'esito inevitabile di riforme fatte a colpi di maggioranza. Un altro metodo è possibile.

Lo statuto di autonomia della Regione Lombardia è stato approvato in prima lettura all'unanimità e, in via definitiva, con un solo voto contrario: e le opposizioni in quegli anni non erano certo remissive.

Questo è stato possibile grazie a un lavoro politico capace di coinvolgere l'intero consiglio (con la presidenza della commissione statuto affidata a un consigliere dell'opposizione) e a un'attenzione puntuale alle mediazioni possibili anche sui punti più delicati o controversi a dimostrazione che anche un'assemblea importante e complessa come il consiglio regionale lombardo che voglia fare realmente politica e non solo propaganda ideologica può trovare il modo di costruire nobili compromessi a servizio dei cittadini.

Nella settimana della vittoria al campionato europeo non possono mancare un paio di note di contorno relative all'evento. Hanno fatto scalpore gli insulti di matrice razzista che una parte dei tifosi inglesi ha rivolto ai calciatori che hanno sbagliato i rigori finali.

Subito si è alzato il coro dei sostenitori dell'inginocchiamento pre-partita, visto come necessario antidoto. In realtà un osservatore non ideologizzato non può non sottolineare che un gesto simbolico vale quando è una tantum: se ripetuto, tanto più se solo per adeguarsi al clima vigente, perde ogni valore educativo come hanno ben mostrato i fatti accaduti.

È ormai invalsa l'abitudine di questi gesti simbolici che prendono spunto da problemi e fatti reali ma che si sciolgono nella routine e non mettono in moto nessun cambiamento personale rispetto ai fatti che si vogliono denunciare. È il dominio delle emozioni per cui oggi ci si mobilita per una causa ma domani già per un'altra, "surfando" sulle onde della realtà.

Per non essere preda delle emozioni servirebbe un'educazione del popolo, quella che avviene non solo nelle aule ma soprattutto nella vita in comune delle diverse formazioni sociali alle quali non a caso la costituzione assegna un ruolo fondamentale.

La mancanza di un'educazione diffusa ha raggiunto il ridicolo quando si è chiesto (sui social e addirittura con una lettera cui il Corriere ha ritenuto di dare spazio e seria risposta) come mai l'Inghilterra che aveva voluto la Brexit fosse autorizzata ancora a giocare gli europei. Evidentemente la "scuola" dei social e degli influencer insegna senza alcun pudore che l'Unione Europea coincide con l'intera Europa geografica!

Nella storia dell'Italia repubblicana un importante ruolo educativo del popolo è stato svolto dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dai movimenti sociali.

Soprattutto dalla Chiesa le cui diverse comunità e movimenti restano anche oggi la risposta più adeguata al bisogno di significato che gli uomini cercano anche percorrendo strade contorte. Grande è perciò la responsabilità di testimoniare ed annunciare la bellezza di una vita cambiata dall'incontro cristiano.