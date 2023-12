Editoriale - Il Natale che non c’è più

C’era una volta il Natale, nelle famiglie c’era il presepe e l’albero realizzato in modo semplice, pochi doni ma che portavano con sé tanta felicità. Un momento dell’anno nel quale adulti e bambini trovavano pace e armonia.

Il Natale era fatto di tradizioni, canzoni, costumi e valori. Non era il Natale dello sfarzo e dello spreco, le strade e le case alla mattina di Natale erano silenziose, c’era per le strade un senso di pace, di sacro. Si respirava un’aria di religiosità.

C'erano le letterine di Natale infilate sotto i piatti dei genitori, le poesie imparate a scuola per la recita in famiglia, l’attesa dei doni scelti con estrema attenzione e non svogliando un catalogo o un sito internet.

Lo stupore per gli addobbi nelle vetrine dei negozi, le luci che illuminavano le strade delle città e dopo un’attesa carica di aspettative finalmente era Natale. I regali sotto l’albero, dolciumi, frutta imbandivano le tavole e inauguravano il pranzo di Natale, la gioia di ritrovare gli affetti familiari riuniti attorno ad un tavolo.

La festa portava con sé un'identità; nei giorni dell’Avvento si respirava l’entusiasmo nell’aspettarlo e nell’organizzarlo.

Che cosa è cambiato oggi rispetto a ieri?

Si facevano prima i compiti e poi in strada a giocare con gli amici; si andava di casa in casa e ci si ritrovava a giocare a calcio, palla prigioniera e ruba bandiera; per strada c’erano meno pericoli.

La tv iniziava nel tardo pomeriggio e alla sera si tornava a casa senza la necessità di essere controllati con un cellulare, non esistevano.

Oggi, la società è profondamente cambiata, il Natale è diventato la festa della ricchezza, dei regali inutili, si trascorre il tempo in giro per i negozi per acquistare regali sostituendo il significato dell’attesa e della festa con il consumismo.

Non viviamo più l’aspetto religioso, pochi si recano in chiesa e molto spesso ci si ricorda che è Natale solo per il fatto dei regali. Invece dovrebbe essere un momento di riflessione e di condivisione.

Il Natale è un’adorazione della tecnologia; i piccoli non hanno più giocattoli, ma giochi elettronici, tablet, computer e cellulari sofisticati. Vivono l’infanzia e l’adolescenza immersi negli stimoli dell'elettronica e praticamente privati di umane emozioni. La loro vita è fatta di solitarie piattaforme virtuali, che hanno sostituito i campi da gioco, le voci degli amici.

Viviamo tempi difficili, quest’anno, facciamo i conti con due guerre una in Ucraina e l’altra nella terra d’Israele. Il nostro tempo è permeato dall’incertezza che riguarda tutti non solo chi vive sotto le bombe, chi ha dovuto abbandonare la propria casa, ma anche chi vive in Occidente, per colpa di una economia traballante e di una politica internazionale tesa più alla guerra che alla pace.

Il Natale è vivere il presepe, la storia di quando 800 anni fa il santo di Assisi realizzò questa grande tradizione, la rappresentazione della natività da vivere come un dono da conservare.

Mantenere vive le tradizioni e i simboli è un’arte non facile da far sopravvivere in questi tempi. Il presepe ci ricorda come Dio è entrato nel mondo con semplicità e ci rammenta che la nostra vita con Gesù non è un qualcosa da richiudere nella scatola in una buia soffitta terminate le feste, ma qualcosa da conservare che deve accompagnarci nel nostro vivere quotidiano, è il simbolo della nostra civiltà, racchiude le tradizioni in cui crediamo, rappresenta il rispetto, la solidarietà, l’amore per la famiglia ed è il simbolo di un bimbo nato in una mangiatoia che rappresenta la fragilità a cui tutti siamo esposti.