Editoriale - 25 Aprile festa di identità nazionale

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. L’aforisma di Agatha Christie mi è venuto alla mente leggendo il Corriere di questi ultimi giorni. Prima un articolo di Aldo Cazzullo dedicato al 25 aprile e alla resistenza, di un tenore del tutto diverso e distante dai fiumi di retorica che anche questa volta hanno caratterizzato la ricorrenza (anzi quest’anno più del solito perché c’è un legittimo governo di destra che una parte non secondaria della comunicazione schierata si ostina a vedere come continuità di un regime morto e sepolto).

Cazzullo non si perde nella narrazione di azioni belliche ma elenca persone e fatti che, per essere stati sullo sfondo dello scenario delle azioni belliche, non sono affatto protagonisti minori della Liberazione. Possiamo così leggere con piacere che “L’idea della Resistenza come «cosa rossa», faccenda tra fascisti e comunisti, è un falso clamoroso”, che “La Resistenza è plurale. Dovrebbe essere la patria morale di tutti gli italiani”, che “Tra i partigiani c’erano uomini e donne di ogni fede politica” che “Il no al nazifascismo non fu detto solo dai partigiani, ma da religiosi, militari, ebrei, civili, donne, carabinieri, contadini, internati in Germania”

Tutte affermazioni che rimettono in ordine un evento che – non dimentichiamolo mai – è stata anche una guerra civile, una guerra in cui ci si è ammazzati tra connazionali, per usare le parole di un martire come Giancarlo Puecher: “Perdono a coloro che mi giustiziano, perché non sanno quello che fanno e non pensano che l’uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia”.

Il secondo indizio è nell’editoriale di Galli della Loggia che, qualche giorno dopo, si occupa di quella che ritiene essere la prospettiva del governo Meloni, cioè la costruzione di un partito liberal-conservatore con cui affrontare le prossime elezioni europee e il futuro.

Che cosa si oppone a questo progetto e perché non si placano in Italia gli attacchi a un governo che sembra avere più sostenitori negli osservatori internazionali che in quelli nostrani? Scrive Galli della Loggia “nella società italiana il pensiero dominante è portato a giudicare sempre e comunque positivo ogni cambiamento, (…). Perché qui da noi occupa una posizione egemonica una narrazione progressista nella quale si riconosce la stragrande maggioranza della comunicazione, dei media e della cultura che ha più voce, inclusa quella cattolica”.

Giudizio importante soprattutto se si tiene conto che il grosso della comunicazione più schierata (Repubblica, Stampa, Domani e collegati) è di proprietà di quel capitalismo italico che ha realmente comandato negli anni post tangentopoli, approfittando della crisi dei partiti, imponendo la propria narrazione dei fatti e la lettura della realtà. In questo senso i due indizi di cui parlavo (ma aspettiamo il terzo) sembrano indicare nel Corriere di un outsider come Cairo (come fu per il primo Berlusconi) una scelta di maggiore attenzione, anche se forse non ancora di vicinanza, con il tentativo Meloni, soprattutto sul piano della cultura e dell’identità nazionale.

Galli della Loggia ritiene che l modello progressista sia profondamente in crisi, in Italia ma ancor più in Europa: un modello che sta generando “un mondo duramente gerarchizzato nelle competenze e nel lavoro, sempre più dominato dall’ineguaglianza, nella sostanza antidemocratico”. E fa un ampio elenco di criticità di cui riporto solo quella europea così definita: “la paralisi nella costruzione politica dell’Ue accompagnata dall’emergere di importanti linee di frattura al suo interno: tutto contribuisce all’indebolire la speranza che il domani sarà migliore dell’oggi.”

Mentre ancora non ci si rende conto di questo processo (né si vede traccia di riflessioni analoghe nei molteplici talk show che inondano le tv) così continua “Anche per chi non crede, infine, è difficile non chiedersi quali e quanti legami con il nostro passato culturale, con il nostro essere emotivo più profondo, sta recidendo la virtuale decristianizzazione del continente, la quale ormai si annuncia insieme al sempre più probabile prevalere in un prossimo futuro di fedi diverse da quella cristiana.”

Questo, infine, l’autore pensa debba essere il compito di un partito conservatore: “quello di provare a cambiare la narrazione del presente sottraendolo per l’appunto ai tracciati convenzionali, alle vulgate progressiste, e mostrandone invece la realtà altamente problematica, spesso irrealistica. Mostrando i contenuti negativi, le questioni drammatiche che tale realtà pone già oggi, le conseguenze negative a cui stiamo andando incontro a causa di scelte dettate in passato da un’eccessiva fiducia nelle «magnifiche sorti e progressive». Oggi conservare non vuol dire in alcun modo restaurare alcunché, tornare al passato. Vuol dire invece cambiare il punto di vista sul presente: per conservare un futuro nel quale sia ancora possibile riconoscersi.”

Riflessioni molto condivisibili almeno su due questioni La prima “cambiare il punto di vista sul presente” riprende quanto più volte abbiamo commentato su questo nostro sito parlando di cambiamento d’epoca come Francesco nel 2015 alla chiesa italiana : «Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli.

Chi è attrezzato per queste sfide? Galli della Loggia mette in campo una visione liberal-conservatrice da affidare a Meloni e al consenso che ha saputo creare attorno alla sua proposta, questo è positivo ma temo del tutto insufficiente ed è per questo importante una seconda questione: una nuova narrazione adeguata all’identità e alla storia dell’Italia reale non può prescindere dal contributo di una visione cattolica, una visione cioè che sappia superare quel cedimento al progressismo denunciato dall’editoriale.

A trent’anni dalla falsa rivoluzione di tangentopoli e di quello che ne è conseguito, la presenza pubblica e significativa dei cattolici è di fatto scomparsa dal dibattito nazionale, messa in angolo non tanto da un’offensiva laicista (che pure c’è e opera con potenti mezzi) quanto piuttosto dalla fragilità della propria autocoscienza cristiana fin troppo succube del potere comunicativo dominante.

Occorre ritornare a pescare nel tesoro della Chiesa «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».((Mt 13). Penso al lungo e ricco magistero di San Giovanni Paolo II (Il redentore dell’uomo, Gesù Cristo, è centro del cosmo e della storia), alla ricchezza dei contributi di Benedetto XVI, al materiale raccolto con il progetto culturale della chiesa italiana guidato dal cardinale Ruini, alle riflessioni sulla vita buona e l’amicizia sociale del cardinale Scola…Strumenti più che efficaci per affrontare le drammatiche sfide di oggi restano un patrimonio messo in soffitta dal cattolicesimo politico e sociale a favore di narrazioni alla moda, attraenti forse ma povere di risposte reali ai bisogni del nostro tempo.

Occorre pregare lo Spirito perché quanto disse ai cagliaritani Benedetto XVI nel 2008 possa diventare impegno di tuti i cattolici italiani: “[Maria]Vi renda capaci di evangelizzare il mondo del lavoro, dell’economia, della politica, che necessita di una nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile”. E rendere pubblici i tentativi, per quanto ancora fragili siano, di chi già opera in questo senso.