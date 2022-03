È morta Maria Romana De Gasperi, figlia dell'ultimo statista italiano

S'è spenta nella sua casa romana, all'età di 99 anni. Nel Novembre 2011 era venuta in Sala Ticozzi dove aveva incontrato molti studenti liceali

Si è spenta oggi 30 Marzo, a 99 anni, nella sua casa romana, Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista Alcide De Gasperi (1881-1954), fondatore della Democrazia Cristiana, presidente del Consiglio dell'Italia post-bellica, padre della Costituzione e dell'Europa unita. Ne da notizia l'agenzia Adnkronos che riferisce di avere avuto conferma dal figlio Paolo Catti. Maria Romana De Gasperi era presidente onoraria della Fondazione Alcide De Gasperi, da lei stessa istituita nel 1982.

Prima delle quattro figlie dello Statista trentino, sempre a fianco del padre nella sua attività istituzionale, Maria Romana è stata valorizzatrice del suo nome e dei suoi ideali con numerosi libri, convegni e mostre. È stata anche la segretaria personale di suo padre, vivendo al suo fianco i primi anni dell'Italia repubblicana, accompagnandolo anche nel famoso viaggio negli Usa nell'inverno del 1947 quando De Gasperi fu accolto calorosamente dal presidente Harry Truman, non più come il capo di uno Stato vinto ma come amico.

Per anni la signora Maria Romana ha partecipato ai convegni annuali promossi da EJ, l'Associazione dei giornalisti europei attualmente presieduta da Paolo Magagnotti, già capo ufficio della Provincia autonoma di Trento.

Magagnotti, amico della famiglia De Gasperi, ha ricordato come «Maria Romana sia stata una persona costantemente impegnata a mantenere vivi gli ideali vissuti dal padre non sottraendosi anche a faticosi tour in Italia e all'estero, soprattutto negli ultimi tempi della sua esperienza terrena».

La signora De Gasperi partecipava volentieri ad incontri con studenti ai quali più che il messaggio politico del padre desiderava trasmettere gli ideali cristiani con i quali ella stessa e le sorelle erano state educati.

L'8 Novembre 2011, invitata da Resegoneonline, era venuta anche a Lecco in sala Ticozzi per parlare ai liceali convinta che le giovani generazioni dovessero essere stimolate a riflettere più sui valori del sacrificio, della coerenza, della solidarietà che non su quelli del successo basato spesso sull'effimero.

In tutte le occasioni – durante le pause o nei pranzi dei convegni EJ – in cui abbiamo avuto modo di interloquire con la signora Maria Romana, l'impressione che ne abbiamo ricevuto è sempre stata quella di trovarci di fronte ad una persona ricca di umanità, colma di saggezza e straordinariamente pacata.

Ad Innsbruck in un trasferimento su un pullman diretto allo stabilimento di gioielli Swarovski, il nipote di Adenauer, Sven-Georg (che con Maria Romana De Gasperi era stato invitato come guest star ad un incontro EJ), ci confidò la sua ammirazione per la figlia di De Gasperi che definì «kultivierte und charmante Persönlichkeit (una personalità colta e affascinante)».

Con lei se ne va un altro testimone di quella generazione di italiani per bene che hanno costruito la migliore Italia nella seconda metà del XX secolo.