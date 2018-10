Donne Impresa Lombardia. HobbyShow: il grande salone della creatività

Si potrà ammirare il saper fare, la creatività e il valore artigiano.

Dal 12 al 14 ottobre apre i battenti a Mico (Milano Congressi) in FieraMilanocity (ingresso Via Gattamelata) HobbyShow, il grande salone della creatività femminile, dove si potrà ammirare il saper fare, la creatività e il valore artigiano.

In questa occasione, ANCoS Comitato Provinciale Milano, presente in fiera con il progetto l’Italia dei Sapori, ospita nel proprio spazio il Movimento Donna Impresa Confartigianato Lombardia, presieduto dalla lecchese Elena Ghezzi. Una prima iniziativa che vuole promuovere una sicura sinergia, grazie a progetti comuni per il futuro, fra le due realtà del sistema Confartigianato.

Le imprenditrici del Movimento Donne Impresa Confartigianato Lombardia saranno presenti domenica 14 ottobre, alle 15.00. Ospiti di ANCoS, Comitato provinciale di Milano saranno invitate a partecipare al tour ideale dedicato ai “Sapori d’Italia”. Marco Nigro, responsabile del progetto Hortives, illustrerà il ricettario visuale, a grandezza naturale e alla portata di mano. In occasione di Hobby Show Milano, infatti, ANCoS Milano, in collaborazione con la Banca semi di Hortives, propone un viaggio tra le ricette tipiche e i piatti della tradizione regionale del Bel Paese.

L’allestimento proposto ricrea, con un vero e proprio puzzle in legno, un percorso che porterà alla scoperta e, a volte, alla riscoperta di ricette della tradizione italiana con ingredienti locali e tipici dei nostri territori. Ogni ricetta selezionata avrà come ingrediente un antico ortaggio locale tipico di quella regione e selezionato dal team di esperti e ricercatori della Banca Semi di Hortives. T

uttavia, non mancherà, la rivisitazione di alcuni ingredienti… In collaborazione con il marchio milanese di fiori commestibili - I Fiori di Hortives, alcune ricette verranno impreziosite con fiore essiccati e freschi e alcuni ingredienti a sorpresa rivisitati al gusto, aroma e consistenza di fiore.