Diventare volontario di protezione civile del Comune di Lecco

Lunedì 6 maggio si terrà la prima serata formativa di introduzione al sistema di Protezione Civile.

In vista dei corsi di formazione per aspiranti operatori volontari di Protezione Civile organizzati dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di coordinamento volontari di Lecco a partire dal prossimo 6 maggio, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Lecco promuove una specifica campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta a quanti fossero interessati a prestare servizio volontario presso il Gruppo stesso.

“È sempre fondamentale sensibilizzare la popolazione e le giovani generazioni su tematiche importanti come quella della protezione civile e non dare per scontata la conoscenza dell’azione dei volontari - sottolinea l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Lecco Francesca Bonacina -, azione che può costituire un interessante ambito di impegno per quanti volessero spendere parte del proprio tempo a favore del territorio".

Per entrare a far parte del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Lecco è possibile prendere contatti con il coordinatore Vincenzo Gentile, al numero 349 4123104, oppure con il servizio di Protezione Civile comunale al numero 0341 481218.

“Rafforzeremo le opportunità di conoscenza per i cittadini - prosegue l’assessore - attraverso uno sportello informativo che potrà dare maggiori informazioni sulle attività, le finalità e gli impegni dei volontari di protezione civile”. Un operatore volontario sarà infatti disponibile a incontrare i cittadini presso lo sportello "Fuori dal comune" allestito al primo piano del centro commerciale Meridiana per tre mercoledì, a partire dal 10 aprile e fino al 24 aprile, dalle ore 16 alle ore 19.

A seguire, lunedì 6 maggio, si terrà la prima serata formativa di introduzione al sistema di Protezione Civile, un modulo di 4 ore, in programma a partire dalle ore 20 in sala don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco. Il corso introduttivo sarà propedeutico al corso base per operatori volontari di Protezione Civile di 12 ore teoriche e 4 ore pratiche, che si svilupperanno nell'ambito di quattro lezioni in aula, in programma lunedì 13 maggio, giovedì 23 maggio, lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno dalle ore 20 in sala don Ticozzi e una lezione sul campo, in programma sabato 8 giugno alle 8.30 al Centro polifunzionale di emergenza in località Sala al Barro a Galbiate.

Per avere maggiori informazioni sul corso gratuito rivolto a tutti gli interessati, accreditato da Polis Lombardia e riconosciuto dal sistema regionale di Protezione civile, è possibile prendere contatti anche con il servizio di Protezione Civile della Provincia di Lecco, sito corso Matteotti 3, telefonando al numero 0341 295461/280/28 o scrivendo a protezionecivile@provincia.lecco.it