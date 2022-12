Distretti del Commercio da Regione altri 10 mln di euro

Raggiunta la cifra record complessiva di 57 mln di euro

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha approvato il rifinanziamento del bando per lo 'Sviluppo dei Distretti del Commercio'. Ai 47.143.043 euro già stanziati, si aggiungono nuove risorse dal valore di 10.079.752 euro, raggiungendo così la cifra record di 57.222.795 euro.

Grazie a questi ulteriori contributi economici vengono implementate le risorse destinate agli Enti Locali per ulteriori 32 distretti che, in base alla graduatoria del bando, sono stati valutati come 'Progetti di eccellenza'.

"L’impegno della Regione Lombardia per valorizzare i Distretti del Commercio è considerevole – ha evidenziato il governatore lombardo Attilio Fontana - considerando la cifra investita. Abbiamo voluto premiare progetti di altissimo valore che meritavano un ulteriore finanziamento da parte della Regione. Il commercio è l’anima dei territori e offre servizi fondamentali per le comunità, per questo va convintamente sostenuto e agevolato attraverso diversi strumenti tra cui appunto quello dei Distretti”.

Un rifinanziamento fortemente voluto dall'assessore affinché tutti i progetti riconosciuti d'eccellenza potessero beneficiare del massimo contributo previsto per le spese in conto capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico, pari a 400.000 euro.

"Con questo nuovo stanziamento - ha detto Guidesi - garantiamo, nello scorrimento della graduatoria, il giusto riconoscimento a tutti i progetti eccellenti. Uno sforzo straordinario da parte di Regione Lombardia che crediamo permetterà una maggiore stabilità dei nostri distretti grazie alla collaborazione tra Regione, comuni e aziende. Così costruiamo il futuro".

A seguire i distretti del commercio che hanno ottenuto ulteriori fondi. Eccetto il distretto del commercio dell'area di Antegnate, che aveva ricevuto 239.956 euro e ottenuto con quest'ultima misura 160.044 euro, per tutti gli altri ai 75.000 euro già ricevuti si sono aggiunti ulteriori 325.000 euro.

(Bg) DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ANTEGNATE;

(Bs) ANTICHI BORGHI VALLE CAMONICA;

(Bg) DISTRETTO DI HONIO;

(So) TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO;

(Mb) ALTE GROANE;

(Mi) DISTRETTO DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI CASTANO PRIMO, NOSATE, ROBECCHETTO CON INDUNO, TURBIGO E VANZAGHELLO;

(Bg) BORGHI E TRADIZIONI DELLA BASSA;

(Lo) DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LODI;

(Pv) DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PAVIA;

(So) MORBEGNO E COSTIERA DEI CECH EVENTI E SHOPPING;

(Ma) RIVIVI IL COMMERCIO MANTOVANO TRA CORTI, VILLE, TERRE VERDI E D'ACQUA;

(Mb) DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI SEREGNO;

(Bg) DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALLE DI SCALVE QUOTA SCALVE;

(Bg) INSIEME SUL SERIO;

(Bs) DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONTICHIARI;

(So) DISTRETTO DELLE OROBIE;

(Bg) MORUS ALBA;

(Bg) DELLE TORRI;

(Pv) CULTURA E AGRICOLTURA - 'CESARE ANGELINI';

(Lc) DISTRETTO DEL COMMERCIO MERATESE;

(Pv) DISTRETTO DEL COMMERCIO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE DELLA BASSA LOMELLINA;

(Va) DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALLARATE;

(Cr) TRA CASCINE E PIEVI;

(Cr) DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA OGLIO E POSTUMIA;

(Cr) DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO - SORESINA;

(Cr) DISTRETTO DEL COMMERCIO SULLE VIE DELL'ADDA, TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE;

(Bs) DISTRETTO BASSO GARDA - LE COLLINE IN VETRINA;

(Mi) DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LAINATE;

(So) TRA BORGHI RETICI ED OROBICI VALTELLINESI;

(Mb) DISTRETTO DEL COMMERCIO DI LISSONE;

(Va) DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO VERBANO;

(Lo) DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL BASSO LODIGIANO.