Delpini: "Le Confraternite siano segno desiderabile della fraternità"

L'Arcivescovo: “Federarsi significa prestarsi vicendevole aiuto, anche con gesti semplici, facendo, magari festa insieme”.

In Duomo, nella II domenica dell’Avvento ambrosiano, l’Arcivescovo commenta il quinto capitolo del Vangelo di Luca, presiedendo la celebrazione eucaristica alla quale sono state invitate in modo specifico le Confraternite: oltre alle 22 diocesane, presenti anche alcune provenienti rispettivamente da Lugano, Bergamo, Brescia, Vigevano, Genova, Torino e Mantova.

All’inizio della Messa, nel dialogo che la precede, porta il suo saluto l’assistente ecclesiastico delle Confraternite di Lombardia, don Claudio Carboni, che legge il messaggio inviato da monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e assistente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

A tutti si rivolge l’Arcivescovo delineando il pericolo dell’infelicità. «Si muore di infelicità, quando le vie che promettono la felicità si rivelano illusorie e la corsa si interrompe, il desiderio è contraddetto dalla realtà e l’aspettativa è smentita. Veniamo al mondo per essere felici, abbiamo scritto dentro questo desiderio», ma talvolta, proprio l’infelicità toglie la voglia di vivere.

«C’è l’infelicità della solitudine: così il demone dell’individualismo induce ad approfittare delle situazioni per trarne un vantaggio personale e a concentrare tutto su se stessi. È una malattia che dichiara legittimi la suscettibilità, il capriccio insindacabile, il non avere bisogno di nessuno e che risulta inguaribile se non c’è conversione».

Ma vi è anche «l’infelicità della convivenza, con una felicità promessa dal progresso che predica di organizzare, con scientifica efficienza, gli agglomerati umani, di creare le condizioni per cui tutti siano in grado di comprare tutto; di ammassare dati che non lascino scampo all’originalità delle anime; di vendere il cervello, di abituarsi a consumare ciò che viene offerto sul mercato. Perciò il vostro stare insieme sarà prospero e pacifico, perché sarete ingranaggi di una società perfetta e bene organizzata. Il demone della tecnocrazia organizzativa porta all’infelicità di non sentirsi nessuno, di essere un ingranaggio in modo che tutti possano essere sempre più insieme e sempre più soli. Così il demone dell’organizzazione ha convinto a trasformare il pianeta in un grande mercato globale».

La collaborazione di questi due demoni è l’infelicità, mentre «la salvezza non è sorta come rifondazione miracolistica del mondo, né come una catastrofe che travolge gli infelici nel nulla che hanno desiderato. Il battesimo in Spirito santo e fuoco si realizza come alternativa: una possibilità di vita fraterna. La vita cristiana si offre come un’alternativa, con la modestia di chi non presume di essere un modello ineccepibile, ma piuttosto un popolo di gente perduta che è stata salvata, di popolo disperso che è stato radunato, di peccatori perdonati che hanno imparato ad amare, a condividere, a servire».

Infine, l’appello: «Anche le Confraternite, nei loro propositi a servizio della comunità e della carità, siano segno desiderabile della fraternità che rivela che non è obbligatorio morire di infelicità ed essere schiacciati in un ingranaggio. Incoraggio che il vostro cammino sia sempre più coerente con l’origine dell’essere confratelli e consorelle».