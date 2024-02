Delpini in visita alla sacra famiglia di Cesano Boscone

Venerdì 16 febbraio l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà in visita nella sede di Cesano Boscone di Fondazione Sacra Famiglia.

Venerdì 16 febbraio l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà in visita nella sede di Cesano Boscone di Fondazione Sacra Famiglia. La visita avrà inizio alle 10.30 con la Santa Messa nella Chiesa di Sacra Famiglia, celebrata insieme a mons. Bruno Marinoni, presidente di Fondazione Sacra Famiglia, agli ospiti e agli operatori, per poi proseguire con la benedizione del parco auto del Servizio di assistenza domiciliare di Sacra Famiglia e l’inaugurazione della residenza per sacerdoti anziani.

La residenza è stata concepita come una casa dove i sacerdoti anziani e malati, che non possono più svolgere le loro attività pastorali, possano vivere, stare insieme e ricevere visite.

In programma, inoltre, la visita ai laboratori “Arteticamente” di Sacra Famiglia, dove anziani e disabili realizzano anche le lanterne rosse che l’Arcivescovo dona alle parrocchie milanesi nelle visite pastorali.

Di seguito il programma completo

Sacra Famiglia – Cesano Boscone, Piazza Moneta, 1 – 16 febbraio

. 10.30 – Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo e da mons. Bruno Marinoni

. 11.45 – Benedizione del parco auto del Servizio di assistenza domiciliare di Sacra Famiglia

. 12.00 – Inaugurazione della residenza per sacerdoti anziani

. 13.00 – Visita ai laboratori “Arteticamente”

Il gruppo Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di Cura Ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili. Grazie ai suoi 2000 professionisti assiste ogni anno oltre 13mila persone tra minori, adulti e anziani in Lombardia, Piemonte e Liguria, garantendo 142mila prestazioni sanitarie e socioassistenziali.