L’appuntamento è sabato 12 febbraio alle 21, presso il Teatro Astrolabio a Villasanta con il Trio Louise composto da Barbara Martinetto al flauto, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Clara Dutto al pianoforte.

Delizie di Brianza è il titolo della XIX edizione di Brianza Classica, la rassegna dall’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che quest’anno punta il focus su due delle ricchezze maggiori della Brianza: le cosiddette “Ville di delizia”, dimore storiche custodi di un passato che ci viene raccontato attraverso le costruzioni, gli affreschi, i dipinti e le collezioni di arte e oggetti che narrano la storia di chi ci ha vissuto e del periodo storico in cui erano frequentate e le altre delizie, quelle dei prodotti che questo territorio offre, le aziende che sono legate a questa terra e tutto ciò che producono.

La rassegna si aprirà a Villasanta al Teatro Astrolabio, sabato 12 febbraio alle 21 con un concerto in anteprima, dal titolo Musica al femminile eseguito dal Trio Louise formato da tre incredibili artiste e dedicato a tutte le donne.

Il programma di questo concerto vuole mettere in risalto le qualità di una formazione cameristica timbricamente molto interessante quale è il trio flauto-violoncello-pianoforte presentando tre composizioni originali per questo organico, che vanno dal primo Romanticismo all’Impressionismo.

Barbara Martinetto al flauto, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Clara Dutto al pianoforte, proporranno in apertura il brano Trio op.63 di Carl Maria von Weber, che riflette un felice momento di agreste serenità nell’ispirazione pastorale, dove a una scrittura talvolta lineare e sobria, quasi classica, del primo movimento, si affiancano momenti di festosità campagnola nel secondo e di malinconia bucolica nel terzo. Continueranno con la composizione Trois Aquarelles pour flûte, cello et piano di Philippe Gaubert in grado di creare tre deliziosi quadri dai colori tenui ma dal sapore esotico: solare ed energetico nel primo; malinconico nel secondo e infine brioso nel suo carattere di danza ispanica nell’ultimo.

A chiudere il concerto, l’opera n.45 di Louise Farrenc che sviluppa temi dal carattere travolgente e drammatico, perfettamente bilanciati fra i tre strumenti, come per consacrare questa formazione quale una delle più espressive e convincenti del Romanticismo.

Il brano di Louise Farrenc è sicuramente il più significativo per il Trio Louise, che prende il nome dalla compositrice e si ispira all’intraprendenza di Marie-Louise Duchessa di Parma, che non solo dedicò un particolare interesse alla condizione femminile ma, essendo anche amante della musica, nel 1821 fece costruire il Teatro Regio nonché il Conservatorio di Parma. L'Ensemble intende valorizzare, attraverso la musica, le artiste che hanno impreziosito il mondo con le loro opere senza aver avuto un degno riconoscimento.

Informazioni

Musica al femminile

Sabato 12 febbraio, ore 21 / Teatro Astrolabio / Via Goffredo Mameli, 8/ Villasanta

TRIO LOUISE

Barbara Martinetto - flauto

Milena Punzi Anfossi - violoncello

Clara Dutto – pianoforte

Per rispetto alle norme di sicurezza la prenotazione è consigliata secondo la seguente modalità: telefonare o scrivere al numero 335.5461501 a partire da una settimana prima del concerto.

Si ricorda che, in ottemperanza alle normative vigenti, per accedere ai concerti è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass che attesti avvenuta guarigione o vaccinazione. L’esito negativo del tampone non è più accettato.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia.

Gode del patrocinio della Regione Lombardia e il sostegno di Banca Popolare di Sondrio.

Pianoforti Riva è sponsor tecnico.