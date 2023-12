Davos – Svizzera tutto ha inizio qui

Pubblichiamo la traduzione in italiano del video sul tema Forum World Economic di Davos e l’impianto realizzato per l’ obbligo vaccinazioni globale. Autori del video Pascal Najadi (banchiere, regista e autore svizzero) e la dottoressa Astrid Stückelberger (scienziata che insegna nel campo della salute pubblica)

Pubblichiamo la traduzione in italiano del video sul tema Forum World Economic di Davos e l’impianto realizzato per l’ obbligo vaccinazioni globale. Autori del video Pascal Najadi (banchiere, regista e autore svizzero) e la dottoressa Astrid Stückelberger (scienziata che insegna nel campo della salute pubblica)

“Pascal Najadi – banchiere, autore e regista svizzero

Ginevra, sembra bellissimo è bello.

Ha un lago. Ha questo Jet D’Eau (getto d’acqua). È molto tranquillo. Ma c’è un lato oscuro in questo luogo. Tutto il male del mondo legati al democidio purtroppo viene da Ginevra.

Hai l’OMS a Ginevra, hai Gavi (una partnership pubblico-privata nata nel 2000 con l’obiettivo di garantire un miglior livello di salute per i bambini e per la popolazione, principalmente attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione nei Paesi in via di sviluppo), poi c’è il Wef (World Economic Forum), di cui mio padre è stato cofondatore, ma che lasciò agli inizi degli anni Ottanta quando abbandonò per disgusto Klaus Schwab, che gode dell’immunità diplomatica.

Io, come cittadino svizzero sono qui ora dichiarare che Wef non può più beneficiare dell’immunità diplomatica,

Mi rivolgo alle autorità e alla sicurezza svizzere per arrestare immediatamente quelle persone.

Perchè? Il Wef, Who, Gavi, Big Pharma, Big Tech, Bill Gates, tutti hanno sostenuto un’iniezione globale all’ umanità, un’arma biologica per iniettare Nano Lipidi in 5,7 miliardi di persone.

E noi svizzeri li ospitiamo? E’ terribile. Non possiamo tollerare alcuna entità che promuove il veleno da iniettare nell’umanità, ma lo abbiamo fatto. Io sono la vittima, ne sto morendo. E anche mia madre. È un democidio e sarete giudicati. Tutto ciò sarà corretto in nome dell’umanità.

“Dr. Astrid Stückelberger – scienziata che insegna nel campo della salute pubblica.

Forse c’è una sindrome svizzera di Ginevra ma sicuramente esiste una sindrome delle Nazioni Unite.

Perché le persone hanno tanta paura per ciò che sta succedendo? Perché le Nazioni Unite sono occupate. Ma la gente lì non capisce.

Quelli che capiscono, tacciono o provano a parlare in modi diversi per aiutare le persone a svegliarsi. Quindi se lo capisci, lo sai. Si vuole dare vita ad un governo mondiale e occorre una forza che fermi questo progetto e che dica: noi, il popolo, siamo più importanti.

Ed è quello che stiamo facendo adesso. Stiamo cercando di costruire un movimento “Noi il popolo”. Questo sarà globale qualcosa di completamente diverso.

Ma quello che sta succedendo a Ginevra in questo momento è il contrario. L’OMS non ha il diritto di dare ordini di dettare al mondo intero come ha fatto. E l’alleanza globale per l’immunizzazione vaccinale Gavi ha ottenuto l’immunità totale dal governo svizzero…..

Questo è un colpo di stato chiaramente. È una scena del crimine globale. Stiamo portando piccole prove alle persone con umiltà, perché nella scienza hai sempre un dubbio.

E’ un dubbio sano. E penso che sia un atteggiamento molto importante”.

(Pascal Najd) “Personalmente ritengo che Ginevra abbia un futuro migliore. La neutralità svizzera deve essere ripristinata. Non abbiamo futuro se non siamo neutrali.

E i giovani che sopravvivranno a questo ne saranno i garanti, si spera che tali istituzioni non potranno mai più prendere piede nel nostro benedetto Paese. Mai più.

La testa del serpente è a Ginevra. Lo definisco un pericolo diretto, evidente e presente per la popolazione svizzera. Ma posso dire che verrà tagliato. Se hai un castello di carte e questo castello di carte è di un criminale, una carta tirata dalla giustizia l’intero castello di carte crolla.

Ma con la sola speranza, ciò non è possibile.

Tutti devono cambiare adesso lo spirito. E tutti i vaccinati, gli inoculati sapendo di essere avvelenati. Noi siamo le masse. Noi siamo miliardi di persone. Alziamoci e diciamo basta.

In francese “ne l’oblio ne il perdono”. Perché siamo i guardiani dell’umanità e la nostra luce cancella l’oscurità del male. Sempre.”