Danni alle foreste lecchesi: dalla Regione in arrivo 75mila euro

“Regione Lombardia ha stanziato per la nostra Provincia 75.000 euro per il finanziamento di 4 azioni di ripristino dei danni arrecati alle foreste dagli eccezionali eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018 (denominati 'tempesta 'Vaia')” afferma Mauro Piazza Consigliere regionale di Forza Italia.

“Regione Lombardia -sottolinea Piazza- si è mossa subito dopo quell'evento atmosferico eccezionale per raccogliere le richieste degli Enti locali e accelerare così gli interventi”.

“Gli interventi finanziati riguarderanno il taglio ed esbosco di alberi caduti, la sistemazione idraulico-forestale (riassetto idrogeologico, regimazione idraulica, consolidamento di versanti in frana ) e la manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale” prosegue il Consigliere regionale.

"Per la provincia di Lecco sono stati stanziati 75.000 euro: 17.800 euro andranno alla Comunità montana Lario Orientale, Valle San Martino, mentre alla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera verrà erogato un finanziamento per un importo pari 44.000 euro per il collegamento stradale Alpe Dolcigo e ripristino danni forestali a Crandola Valssasina, ed ulteriori 13.600 euro per la messa in sicurezza della località Cornisella a Pasturo" conclude l’azzurro.