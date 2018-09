Dal 28 settembre appuntamento con le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi

Si annuncia particolarmente ricca grazie anche alla concomitanza con gli Incontri Tra/Montani, in programma negli stessi giorni.

Dal 28 al 30 settembre 2018, in località Prato Buscante (Pasturo/Barzio), tornano le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, il tradizionale appuntamento che dal 1925 chiude la stagione degli alpeggi estivi.

Organizzate da Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese, Parco Regionale della Grigna Settentrionale, Associazione Regionale Allevatori Lombardia, Cooperativa Agricola Produttori Latte Valsassina e Leccolatte SCARL Lecco, le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, che rientrano nel calendario di iniziative “Valsassina: la Valle di Formaggi”, hanno inoltre il patrocinio e contributo di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Pasturo, Camera di Commercio di Lecco, CAP di Como, Lecco e Sondrio, BIM Bacino Imbrifero Montano e ERSAF.

L’edizione 2018 delle Manifestazioni, rivolte innanzitutto agli operatori del settore agricolo e rurale, si annuncia particolarmente ricca grazie anche alla concomitanza con gli Incontri Tra/Montani, in programma negli stessi giorni.

«Per la prima volta dalla loro nascita - sottolinea Carlo Signorelli, presidente della Comunità Montana -, gli Incontri Tra/Montani saranno ospitati in Valsassina presso le strutture della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per la loro 28^ edizione con il convegno “Arte casearia e zootecnia nelle valli alpine e prealpine. Dalla tradizione una nuova risorsa per il futuro”. Il fine dell’appuntamento è quello di creare una rete di relazioni non istituzionali fra gruppi operanti nelle Alpi italiane, svizzere, austriache, francesi con l’intento di favorire la reciproca conoscenza, la collaborazione, lo scambio di analisi e di possibili proposte. Nel termine Tra/montani c’è un doppio significato: la necessità dell’incontro e la coscienza del tramonto di una civiltà che è stata al centro dell’economia preindustriale».

Le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, pur mantenendo al centro dell’attenzione l’allevamento dei bovini di razza Bruna, sono andate via via trasformandosi in un appuntamento che coinvolge tutti i settori dell’agricoltura e della zootecnia di montagna, senza dimenticare l’artigianato legato alle attività agricole, compresa la presentazione dei prodotti tipici.

«Le sagre nascono da esigenze rituali legate al ciclo agrario e alla necessità di rafforzare il legame comunitario ed è proprio in questo periodo dell'anno, nel passaggio tra l'estate e l'autunno, quando vengono abbandonati gli alpeggi, che Prato Buscante vedrà ancora una volta la qualificata e tenace presenza degli allevatori - spiega Antonella Invernizzi, presidente del Centro Zootecnico -. L’evento ha l’intento di presentare il difficile lavoro svolto dagli agricoltori montani e di valorizzare i prodotti locali. La tre giorni rientra nel nuovo brand “Valsassina: la Valle dei Formaggi” e accanto alla tradizionale Mostra Interprovinciale dei Bovini di razza bruna, propone l’esposizione di diverse razze ovicaprine ed equine, offrendo inoltre notevoli punti di interesse per addetti del settore e per le famiglie. Quest’anno l’evento sarà arricchito dal suggestivo suono dei “Corni delle Alpi”».

Zootecnica e attività agricole protagoniste, senza dimenticare i prodotti tipici, fra cui spicca sicuramente il formaggio, eccellenza valsassinese riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Proprio per questo motivo le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi rientrano nel programma di “Valsassina: la Valle di Formaggi”, progetto che mira a promuovere il territorio in chiave turistica, gastronomica e culturale lanciando un marchio di qualità per valorizzare la storica e tradizionale filiera lattiero-casearia.

«La promozione di un territorio passa anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche che ne costituiscono l’aspetto identitario - ricorda a questo proposito l’avvocato Giovanni Priore, Presidente ACEL Energie, sponsor di “Valsassina: la Valle di Formaggi” -. Per la Valsassina, la zootecnia e la filiera del latte rappresenta da sempre una risorsa primaria è al tempo stesso un’eccellenza. Per questo motivo ACEL Energie, da sempre vicina al territorio e attenta alla valorizzazione delle sue più autentiche espressioni, ha deciso di affiancare la Comunità Montana nel ricco programma di iniziative messo a punto nell’ambito del progetto ‘Valsassina: la valle dei formaggi’, di cui le manifestazioni zootecniche rappresentano una delle più significative e consolidate esperienze di ampio respiro».

Inoltre, fino al 30 settembre sarà possibile visitare, nel centro storico di Pasturo, la mostra “Itinerari delle mani, della mente, del cuore”, un vero e proprio viaggio per immagini alla scoperta della secolare tradizione agricola e casearia della Valsassina.