Credit Agricole: giornata Mondiale del Dono

Al via “Giocattolo Sospeso” con i dipendenti di Crédit Agricole Italia

Da lunedì 4 a mercoledì 20 dicembre Crédit Agricole Italia promuove per il secondo anno “Giocattolo Sospeso”, una raccolta solidale di giocattoli per bambine e bambini in situazioni di difficoltà.

Realizzata in collaborazione con i Comitati locali di Croce Rossa Italiana, l’iniziativa rappresenta un invito a donare che coinvolge tutte le Colleghe e i Colleghi della banca sensibilizzando ognuno sull'importanza che riveste un gesto di generosità e promuovendo al contempo la cultura del dono e della solidarietà, i temi dell’economia circolare e il valore del riuso.

Il progetto, già proposto con successo ed apprezzamento nel 2022 nelle sedi di Parma Green Life, Milano Feltre e Piacenza Campus, quest’anno si estende a tutte le 12 Direzioni Regionali di Crédit Agricole Italia.

Di seguito l’elenco dei punti di raccolta operativi:

Direzione Regionale Parma Emilia Est Green Life, Parma Via Università, Parma Direzione Regionale Lombardia Nord Via Trento 22, Sondrio Direzione Regionale Milano Lombardia Ovest Via Feltre 175, Milano Via Armorari, Milano Direzione Regionale Lombardia Piacenza Sud Palazzo Poggiali, Via Poggiali 18, Piacenza Direzione Regionale Romagna Marche Centro Direzionale, Piazza Leonardo Sciascia 141, Cesena (FC) Direzione Regionale Piemonte Via XX Settembre 19, Torino Direzione Regionale Veneto Via Andrea Giacinto Longhin 71, Padova Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia Palazzo Cossetti, Piazza XX Settembre 2, Pordenone Direzione Regionale Liguria Palazzo Biassa, Corso Cavour 86 La Spezia Direzione Regionale Toscana Umbria Palazzo Formichini, Via IV Novembre 45, San Miniato (PI) Direzione Regionale Centro Sud Viale Gioacchino Rossini, 21 Roma Palazzo Crispi, Via Crispi 122, Napoli Direzione Regionale Sicilia Via Sclafani 40B, Acireale (CT) NOTA