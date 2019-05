Corrado Valsecchi ricorda l'amico Marco Deriu

"Un grande abbraccio alla famiglia da parte degli amici di Appello per Lecco"..

Ieri mi hanno chiamato tutti gli amici di Marco, increduli e tristi, da Umberto Ambrosoli alla vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, da Lucia Castellano direttore generale delle Carceri, all'ex assessore di Milano e assessore alla città metropolitana Franco D'Alfonso, da Giorgio Gori, sindaco di Bergamo a Luisa Melli, candidata sindaco a Suzzara; tanti amici civici di tutta la Lombardia e non solo, ovviamente tutte le persone di Appello per Lecco che hanno conosciuto e apprezzato Marco Deriu. A rendere l'ultimo saluto a Marco saranno presenti tutti.

Una persona seria, preparata, competente e generosa.



Le brutte notizie della scomparsa di una persona cara arrivano quando meno te le aspetti e soprattutto sono notizie che ti lasciano senza parole.

Ho percorso negli ultimi 10 anni un tratto di strada importante nel movimento civico regionale sempre affiancato da Marco.

Con lui ho condiviso in prima linea le elezioni regionali del 2013 che videro candidato alla presidenza della Lombardia Umberto Ambrosoli, Marco è stato non solo un candidato apprezzato nella lista del Patto Civico, ma anche un protagonista della comunicazione e nella stesura del programma elettorale.

Un giornalista raffinato, un esperto di comunicazione, una persona perbene.

Mancherà a tutti noi !

Un grande abbraccio alla famiglia da parte degli amici di Appello per Lecco.

Corrado Valsecchi