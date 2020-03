Coronavirus: la vicinanza del Sindaco Brivio agli anziani

"Se ho una preoccupazione che sconfina nell'angoscia è di vedere soffrire nella solitudine e nel destino inesorabile quei volti, persone, nomi, che sono la nostra più preziosa risorsa affettiva.".

L'intervento di Virginio Brivio, sindaco di Lecco, sulla condizione degli anziani in questi giorni di emergenza coronavirus.

L'anzianità è una condizione sociale e umana che ha più valenze: anagrafica, biologica, ma soprattutto umana. Nella drammatica avidità dei numeri di queste ore non sono mancate le voci che hanno relegato le dimensioni dell'età come discrimine rispetto alla questione delle cure e della lotta tra la vita e la morte.

Va da sé che non ci sono né potranno mai esistere selezioni che hanno un sapore sinistro e fanno riaffiorare una tragica memoria, anche perché proprio in questi momenti è necessario riflettere sul valore degli anziani nella società di oggi e del loro ruolo fondamentale nel welfare "familiare".

Se ho una preoccupazione che sconfina nell'angoscia è di vedere soffrire nella solitudine e nel destino inesorabile quei volti, persone, nomi, che sono la nostra più preziosa risorsa affettiva, assistenziale e persino economica. La vita si è allungata, più le donne degli uomini, e non possiamo in nome di un virus distruttivo mutare standard e parametri. La vita non ha gerarchie e tocca ai medici non decidere chi salvare e chi no ma intervenire fino al limite delle loro possibilità, delle tecnologie a disposizione, della scienza guidata dalla coscienza.

Sono queste delle regole che valgono in tempo di pace come in tempo di guerra, come purtroppo sono i tempi in cui viviamo. In questo momento se riusciamo a dedicare anche solo un pensiero dobbiamo farlo sì al futuro dei giovani che sono da sempre al primo posto nella nostra agenda, ma dobbiamo con altrettanto urgenza contribuire a rimodellare la figura dell'anziano.

Perché se è vero che l'anziano è più fragile, uscirà scosso da questa prova e avrà bisogno di riprendere dimestichezza con la vita di ogni giorno e di ritrovare la meritata serenità dopo anni di sacrifici, di battaglie, di azioni generose. Solo se riusciremo a coniugare la scienza con un nuovo umanesimo allora potremo dire che la rinascita può riprendere da nuove fondamenta e da nuovi fondamentali.