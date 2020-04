Coronavirus: i nuovi positivi a Lecco sono 24, in totale 1755

I Pronto soccorso hanno una pressione ridotta, come pure decresce il numero dei ricoverati e delle persone ricoverate in terapie intensive.

"Siamo molto vicini ad un momento in cui il primo tempo della nostra battaglia e' finito. Il traguardo e' molto vicino e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. Non

dobbiamo allentare l'attenzione adesso e trascorrere una Pasqua in casa". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

Anche i Pronto soccorso hanno una pressione ridotta, come pure decresce il numero dei ricoverati e delle persone ricoverate in terapie intensive.

I DATI LOMBARDIA:

- i casi positivi sono: 53.414 (+1089)

- i decessi: 9.722 (+238)

- i dimessi e in isolamento domiciliare 15.147, di cui 649 con almeno un passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.257 (-48)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.719 (-114)

- i tamponi effettuati: 167.557





I casi per provincia:

BG: 9.931 (+63)

ieri: 9.868 (+53)

l'altro ieri: 9.815 (+103)

e nei giorni precedenti: 9.712 (+124), 9.315 (+144), 9.171

(+132), 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178),

8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471,

(+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340),

4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472,

1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.909 (+315)

ieri: 9.594 (+117)

l'altro ieri: 9.477 (+137)

e nei giorni precedenti: 9.340 (+160), 9.180 (+166), 9.014

(+257), 8.757 (+159), 8.598 (+231), 8.367 (+154), 8.213 (+200),

8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334),

6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380),

4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122,

1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413,182, 155

CO: 1.542 (+17)

ieri: 1.525 (+52)

l'altro ieri: 1.473 (+89)

1.384 (+65)

e nei giorni precedenti: 1.384 (+65), 1.319 (+63), l'altro ieri:

1.256 (+51), 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47),

1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581

(+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220,

184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.422 (+49)

ieri: 4.323 (+63)

l'altro ieri: 4.260 (+27)

e nei giorni precedenti: 4.233 (+79), 4.154 (+57), 4.097 (+123),

3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869 (+81), 3.788 (+26), 3.762

(+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95),

2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286

(+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061,

957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.755 (+24)

LO: 2.347 (+26)

MB: 3.264 (+58)

MI: 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano citta' (+80)

MN: 2.216 (+74)

PV: 2.823 (+88)

SO: 636 (+16)

VA: 1.348 (+22)

e in corso di verifica.