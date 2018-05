Continuano gli approfondimenti sul progetto della Grande Lecco

Il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno ha raccontato la propria esperienza.

Con l'introduzione del giornalista Paolo Valsecchi, autore del libro "Grande Lecco", ha preso avvio ieri sera la serata dedicata a un approfondimento sul progetto di fusione tra i comuni dell'area urbana lecchese.

Durante l'intervento Valsecchi ha riassunto gli elementi essenziali della sua ricerca, evidenziando opportunità, vantaggi e criticità delle fusioni immaginate per il nostro territorio.

In seguito, durante la serata organizzata da Appello per Lecco, ha preso la parola Federico Gusmeroli, esperto in "riordino istituzionale" e curatore di alcune tra le maggiori esperienze di fusioni di Comuni in Italia. Gusmeroli ha segnalato che un numero sempre maggiore di enti comunali cercano di avvantaggiarsi potenziando i propri servizi a favore delle Comunità attraverso il progetto di fusione dei comuni.

Altro invitato è stato il giovane sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che ha fornito ai presenti l'esempio concreto dei vantaggi recepiti dai Comuni dell'area bolognese che hanno deciso di unirsi. Una scelta che ha consentito - secondo il sindaco - a Valsamoggia di diventare il terzo Comune della provincia, di avere maggior peso politico e amministrativo e benefici finanziari, di bilancio e razionalizzazione amministrativa. Una scelta che per Ruscigno non ha causato la perdita l'identità di ogni singolo vecchio comune, oggetto invece di progetti di valorizzazione.

Dopo il dibattito è intervenuto Virginio Brivio, Sindaco di Lecco e Presidente ANCI Lombardia, chiedendo di affrontare senza pregiudizi questo argomento delle fusioni ed esortando gli amministratori ad incoraggiare il dibattito all'interno dei Consigli Comunali, incoraggiandoli a costituire un comitato trasversale ed eterogeneo che approfondisca le tematiche delle fusioni.



Proprio a questo proposito il sindaco di Lecco ha affermato: "ANCI Lombardia può mettere a disposizione risorse per studi di fattibilità e per accompagnare i Comuni verso l'assunzione di orientamenti e decisioni di razionalizzazione istituzionale".