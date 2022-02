Consulenze gratuite: il calendario 2022 dello sportello polifunzionale

Proseguono le consulenze notarili, condominiali, su mediazione familiare, amianto, prevenzione del sovraindebitamento, energia sostenibile, DAT e per le urgenze psicologiche

Prosegue il servizio di consulenza gratuita promosso dal Comune di Lecco con le associazioni e gli enti che in questi anni hanno accordato la loro disponibilità a fornire un servizio professionale utile ai cittadini. Dopo una prima parentesi pandemica caratterizzata da una serie di attività svolta a distanza, in modalità telefonica oppure online, la maggior parte degli sportelli è tornata oggi a effettuare le consulenze in presenza, e con il 2022 ha rimodulato, in alcuni casi, i propri orari di attività. I professionisti accoglieranno i cittadini nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Le consulenze notarili sono offerte il giovedì, ogni 15 giorni, dalle 9 alle 12.30; le prossime consulenze saranno effettuate giovedì 10 febbraio. Le consulenze in materia condominiale, gestite dai professionisti di ANACI Lecco, si svolgono il giovedì, una volta al mese, dalle 9.30 alle 12.30; le prossime consulenze avranno luogo giovedì 17 febbraio. Le consulenze per la prevenzione del sovraindebitamento, gestite da Federconsumatori e Movimento Consumatori di Lecco, si tengono il venerdì, ogni quindici giorni, dalle 10 alle 12; le prossime consulenze saranno effettuate venerdì 11 febbraio. Questi tre servizi sono ospitati nella saletta riunioni del palazzo comunale e per prenotazioni è necessario contattare i numeri 0341 481.470 - 243 o scrivere a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it.

Le consulenze sulla mediazione familiare, gestite dall'associazione Epeira e rivolte a coloro che si trovano in una situazione di conflitto e intendono trovare una modo pacifico di affrontare e risolvere le controversie, si svolgono, sempre in municipio, il giovedì, una volta al mese, dalle 11 alle 14 (escluso il mese di agosto). È altresì possibile ricevere un supporto telefonico, anche tramite videochiamata, tutti gli altri giovedì dalle 9.30 alle 13. Per prenotazioni è necessario contattare il 346 3220400 o scrivere a info@epeira.eu; Le prossime consulenze si terranno il 3 febbraio.

Si svolgeranno fino a metà febbraio in modalità telefonica e torneranno in presenza a partire dal 15 febbraio, il martedì dalle 9 alle 12 nella saletta riunioni del Palazzo comunale, le consulenze in materia di amianto, gestite dall'Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco. Per prenotazioni è necessario contattare il 329 0915734 o scrivere a info@gruppoaiutomesotelioma.org. Lo sportello osserverà una pausa estiva dal 6 luglio al 31 agosto.

Il servizio di urgenza psicologiche, attivato grazie al protocollo d’intesa firmato con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e la Cooperativa sociale CREA onlus di Milano, che fornisce un servizio di supporto a chiunque ritenga di vivere un momento di difficoltà e senta il bisogno di confrontarsi con un professionista, è allestito presso il Centro Civico Sandro Pertini ogni sabato e domenica, in due fasce orarie: 9-13 e 15-19. Il servizio sarà altresì attivo telefonicamente, da mercoledì a domenica dalle 9 alle 21. Per appuntamenti è possibile contattare il 335 6735471.

Lo sportello energia sostenibile, che offre informazioni e consulenza in materia di risparmio energetico, efficienza energetica e uso delle fonti innovative, iniziative e bandi comunali, regionali e nazionali, agevolazioni e incentivi per l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile, a partire da quest'anno sarà disponibile solo telefonicamente e non in presenza, ogni ultimo mercoledì del mese dalle 10 alle 13. Per prenotazioni è necessario prendere contatti con l’energy manager del Comune di Lecco al numero 333 4314706.

Infine lo sportello informativo sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, a cura dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e dell'Ordine provinciale dei Medici di Lecco, a partire da quest'anno non fisserà gli appuntamenti solo nella giornata di mercoledì. Per prenotazioni è necessario contattare lo 0341 364956 da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (a questo numero risponderà la segreteria Ordine Provinciale Medici Chirurghi).

Così l'assessore alla Famiglia, ai giovani e alla comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: "Un sentito grazie a tutte le realtà che di anno in anno confermano la propria adesione o si uniscono a questo progetto. I cittadini di Lecco, attraverso gli sportelli, possono contare su un numero sempre maggiore di consulenze professionali gratuite di orientamento su tematiche rilevanti, dove spesso si sperimenta la difficoltà di capire a chi rivolgersi. L'attivazione di nuovi sportelli è aperta a tutte le realtà territoriali che desiderano mettersi a disposizione della comunità e offrire un punto di supporto per i cittadini".