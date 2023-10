Consiglio regionale: il question time nella seduta di martedì 10 Ottobre

La seduta di stamane, martedì 10 Ottobre, del Consiglio regionale è stata dedicata allo svolgimento del question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

Martedì 10 Ottobre, si è svolta la seduta mattutina del Consiglio regionale è stata dedicata allo svolgimento del question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata. Di seguito la sintesi.

Continuità dei servizi sanitari del Presidio ospedaliero Mandic di Merate

Riorientare la direzione strategica di ASST Lecco e bloccare l’attuale emorragia dei primari e delle figure fondamentali dell’Ospedale Mandic (367 dipendenti hanno lasciato il loro posto di lavoro lo scorso anno), garantendo una organizzazione efficace e sicura dei servizi con soluzioni di qualità e a lungo termine. Lo chiede un question time del Partito Democratico (primo firmatario Gian Mario Fragomeli). Fra le criticità della struttura meratese, si legge nella interrogazione, la chiusura del reparto di psichiatria e l’utilizzo di “gettonisti” in sostituzione di personale strutturato.

“Fra le cessazioni citate (367 nello scorso anno) ” ha risposto il Sottosegretario Mauro Piazza -150 sono pensionamenti (il 40%) e l’azienda ha sempre lavorato per reintegrare il personale attraverso l’indizione di 75 concorsi nell’anno 2022. La Psichiatria è stata chiusa nel 2020 – ha spiegato Piazza- nel contesto dell’emergenza Covid e l’analisi successiva dell’andamento dei ricoveri ha verificato che le necessità di ricoveri del distretto di Merate sono attualmente soddisfatte dalla ASST di Lecco”

Insoddisfatto il Consigliere Fragomeli, che ha giudicato la risposta meramente burocratica.

Azioni di Regione nella gestione del superbonus 110%

Il tema della gestione del super bonus 110% è al centro dell’interrogazione posta dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco.

Riassumendo il quesito, si chiede se Regione Lombardia intende consentire alle proprie società partecipate di intervenire sul mercato dei crediti incagliati, come già avviato in Basilicata e Lazio, e se la stessa prosegue l’interlocuzione con il Governo e il Parlamento (come previsto dalla mozione già approvata lo scorso 6 giugno dall’Assemblea lombarda) per sollecitare interventi per lo sblocco dei crediti incagliati e per ripristinare in modo funzionale ed efficace il meccanismo della cessione dei crediti.

Secondo quanto ha annunciato il Sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, è al vaglio della Giunta la possibilità di attivare le partecipate che non ricadano sotto la gestione della Pubblica Amministrazione (Finlombarda e FNM) per l’acquisizione dei crediti. Piazza ha anche dichiarato l’impegno di presentare in Giunta un progetto di legge in materia, come già fatto da altre Regioni.

Nuova fermata ferroviaria Monza Est

Regione Lombardia intende rifinanziare il progetto per la nuova fermata ferroviaria Monza Est? I costi dell’intervento sono infatti lievitati a complessivi a 6,5 milioni di euro, anziché 1,5 milioni inizialmente previsti? I lavori potranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2024 e quali sono le interlocuzioni con RFI per avere garanzie del rispetto della tempistica?

Lo chiede in un question time il Consigliere Gigi Ponti (PD). “Nessuna preclusione sull’opera e piena collaborazione con RFI per arrivare al completamento del progetto, su cui Regione Lombardia ha già finanziato 1.5 milioni di euro per il sottopasso, parte già ultimata”. La posizione è stata chiarita dall’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, che però al momento non prevede ulteriori finanziamenti a favore della struttura, di piena proprietà statale, che dovrebbe essere ultimata, come da cronoprogramma originario, a fine 2024.

Interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine

Garantire in tutte le strutture ospedaliere, ed estendere a quelle non ospedaliere, la possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico. Lo chiede in un’interrogazione il Consigliere Luca Paladini (Patto Civico).

Il Sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, ha confermato che, come precedentemente deliberato nella scorsa legislatura regionale, è stato tolto l’obbligo di ricovero e che il trattamento farmacologico per l’interruzione volontaria di gravidanza può essere somministrato anche in strutture ed ambulatori extra ospedalieri.

Rimborsi ad associazioni ed enti operanti nella raccolta volontaria di sangue ed emoderivati nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020

Quali sono le ragioni del ritardo nell’assegnazione delle risorse per la raccolta volontaria di sangue e con quali tempi Regione Lombardia sarà in grado di trasferire tutte le somme spettanti agli aventi diritto? Il tema è sollecitato in un question time dalla Consigliera Lisa Noja (Azione Italia Viva- RE).

Secondo quanto riportato dal Sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, la DG Welfare ha assegnato ad ATS Bergamo 1 milione e 800mila euro per il rimborso alle associazioni ed enti per la raccolta sangue effettuata tra il marzo e dicembre 2020. L’88% di tali risorse è già stato versato ai soggetti che hanno consegnato adeguata documentazione, accantonando le somme per le altre realtà ancora in sospeso.

Criticità del Sistema informativo Socio Sanitario (SISS)

Superare definitivamente i periodici problemi di malfunzionamento ed i frequenti blocchi del SISS (Sistema informativo Socio Sanitario) per consentire ai sanitari di adempiere alle proprie urgenze professionali in piena operatività, senza incorrere in lungaggini e ritardi nelle risposte ai bisogni dei cittadini. Lo chiede in un question time il Consigliere Davide Casati (PD).

Il Sottosegretario Mauro Piazza ha risposto elencando i passaggi dell’evoluzione tecnologica avviata nel 2022, anche attraverso la migrazione della gestione dei dati su una infrastruttura cloud pubblica ad elevata specializzazione. “E’ in corso anche la progettazione di nuovi sistemi applicativi – ha detto Piazza- da cui ci si aspetta un radicale miglioramento dell’operatività”.

Stanziamento di 500 milioni di euro per trasformare il Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia in “Ospedale del futuro”

Se e in che modo Regione Lombardia intende riprendere il progetto per trasformare il Civile di Brescia in “Ospedale del futuro”, secondo lo stanziamento già previsto da una delibera di Giunta regionale del maggio 2022 per l’importo di circa 500 milioni di euro. Il tema è sollevato da un’interrogazione promossa da Ivan Rota (Lombardia Migliore) e firmata anche da Emilio Del Bono (PD).

“Fra gli interventi confermati – ha informato il Sottosegretario Mauro Piazza – la prima tranche deliberata dalla Giunta il 29 maggio prevede 376 milioni (a carico dello Stato) propedeutici ad altri interventi previsti dalla programmazione regionale ed un secondo stralcio di 343 milioni. In questi stanziamenti sono compresi gli interventi per gli Spedali Civili. Lo studio di fattibilità trasmesso alla direzione generale Welfare relativo alla prima fase di riqualificazione del presidio bresciano prevede l’impegno di 274 milioni di euro. Gli altri importi potranno essere inseriti nei prossimi stralci”.

Il Consigliere Rota ha osservato che, a quanto pare, ciò che viene riportato dal territorio circa i ritardi nei finanziamenti non è evidentemente del tutto corretto per cui “manterremo l’attenzione sui passaggi di attuazione di questo impegno”

Unità Operativa del piede diabetico dell’Ospedale C. Cantù di Abbiategrasso (MI)

Mantenere l’Unità del Piede Diabetico e incrementare l’attività del reparto dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso che rappresenta uno degli otto Centri d’Eccellenza lombarda e un punto di riferimento per migliaia di cittadini, con un’utenza che, “secondo fonti interne all’Unità del Piede Diabetico abbiatense è di circa 3000 accessi annui alla struttura con circa 600 ricoveri e 1200 visite annue”. Questo il l tema sollevato in un’interpellanza da Pietro Bussolati (PD) .

Il Sottosegretario Mauro Piazza, nella risposta, ha ricordato che una parte dell’attività chirurgica a maggiore complessità viene effettuata in altre strutture della ASST Ovest milanese, per consentire la contiguità con le unità di terapia intensiva. L’attività ambulatoriale e di riabilitazione continuerà ad essere svolta presso l’ospedale di Abbiategrasso, in cui verrà potenziata la parte relativa agli aspetti diabetici e di alimentazione dei pazienti e la riabilitazione post-chirurgica.

Non del tutto soddisfatto Bussolati che ha ribadito come a suo parere questa strategia di fatto depotenzi l’Ospedale di Abbiategrasso, prefigurando uno spostamento futuro anche dei suoi attuali centri di eccellenza, come l’unità del Piede Diabetico.

Nuove misure e agevolazioni per realizzare politiche di educazione alla mobilità sostenibile per le giovani generazioni

Diffondere nelle giovani generazioni la cultura della mobilità sostenibile, ideando misure regionali innovative, sperimentando anche nel breve periodo, forme di abbonamento gratuito o quantomeno agevolato di bus e treni per il tragitto casa-scuola/università con l’obiettivo di rendere abituale e autonomo l’utilizzo dei mezzi di trasporto da parte delle più giovani generazioni. Il tema è stato sollevato in un’interpellanza dal Consigliere Massimo Vizzardi (Azione - Italia Viva).

Nella sua risposta l’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente si è impegnato alla revisione della legge regionale dei trasporti (l.r. 6/2012), avviando sperimentazioni che possano estendere benefici e agevolazioni tariffarie.