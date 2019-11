Confartigianato Imprese Lecco premia i propri associati

OFFICINA MECCANICA: Fondata da ANTONIO PARUZZI padre degli attuali titolari MASSIMO, CARLO e MAURO,inizialmente come Impresa Individuale con sede a Dervio, poi trasferitasi a Colico con variazione in SNC

PARRUCCHIERE UOMO: DA SEMPRE A LECCO IN VIA PARTIGIANI SIN DALL'INIZIO ATTIVITA' NELL'APRILE 1978, ORA L'ATTIVITA' E' CESSATA

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI: attività iniziata come Impresa Individuale di PONZONI GIUSEPPE. Oltre a Giuseppe in Azienda lavorano i figli LUCA con la moglie RAFFAELLA BRUNATI

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI: Adesione a Confartigianato nel 1977 come Impresa Individuale SPREAFICO GIUSEPPE, per anni nostro delagato comunale ad OGGIONO, purtroppo è venuo a mancare lo scorso settembre. Il figlio PAOLO con CARLA BOLIS continuano nell'attività

MAURI DG SAS DI MAURI PAOLO EDOARDO

VALMADRERA

TIPOGRAFIA: Prima sede a Civate F.LLI MAURI DI MAURI PAOLO E C. SNC, ora in azienda oltre a Paolo Edoardo collaborano LUISELLA SCOLA. Nel 1988, il titolare Paolo Edoardo chiese la collaborazione della moglie per "una settimana", ad oggi la signora continua a lavorare in azienda.