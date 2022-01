Comuni lombardi esclusi da fondi PNRR per rigenerazione urbana

Corbetta e Piazza (Lega): “Subito audizione con ANCI Lombardia in Commissione Speciale Autonomie”

Per quanto riguarda i fondi del PNRR per le opere di rigenerazione urbana, la graduatoria dei progetti ammessi al bando ma non finanziati vede la presenza del 92,6 da parte dei Comuni del Nord Italia, a fronte del 6,4% dei Comuni del Centro e dell’1% dei Comuni del Sud. In merito sono intervenuti i consiglieri regionali della Lega, Mauro Piazza e Alessandro Corbetta, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Speciale Autonomie al Pirellone.

“I parametri utilizzati nel bando – dichiarano Corbetta e Piazza – risultano oggettivamente svantaggiosi per i Comuni lombardi e, più in generale, del nord del Paese. Ci sentiamo quindi di raccogliere l’appello lanciato oggi dall’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e da Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo e coordinatore dei Sindaci leghisti della Lombardia”.

“Attraverso anche la Commissione Speciale Autonomie – proseguono i consiglieri regionali – cercheremo di andare a fondo su questa criticità per comprendere cosa non ha funzionato e quali iniziative sia possibile intraprendere affinché il Governo modifichi i parametri, evitando che i comuni lombardi vengano discriminati”.

“Crediamo sia necessario – continuano Piazza e Corbetta – coinvolgere innanzitutto gli Enti Locali, così fortemente penalizzati, e chiederemo quindi la possibilità di una audizione in Commissione di ANCI Lombardia”.

“Stiamo parlando di progetti già esecutivi, con opere già cantierabili e pronte a partire, che meritano attenzione e non certamente di essere esclusi dai fondi del PNRR a causa di parametri discutibili e che andrebbero rimodulati”.