“Battere il precariato per una maggiore sicurezza sul lavoro”

Primo Maggio in piazza Cermenati a Lecco, Pirelli (Cgil): rilanciamo la necessità di un piano straordinario di occupazioni di qualità.

Un Primo Maggio di festa e di lotta, di denuncia e di impegno. Così Wolfango Pirelli, segretario generale della Cgil di Lecco, ha chiuso il proprio intervento durante le manifestazioni organizzate dai sindacati in piazza Cermenati per la Festa dei Lavoratori.

Al centro della giornata - aperta dalla deposizione di una corona di fiori al Monumenti ai caduti sul lavoro, seguita dal tradizionale concertone con la musica suonata dagli ospiti dei centri di accoglienza e dai Luf – il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Credo sia stato importante e giusto – ha spiegato Pirelli – dedicare questo Primo Maggio alla sicurezza sul lavoro, decidendo per una volta di denunciare la situazione prima che avvenga qualche incidente. Spesso per le imprese, quello sulla sicurezza è il primo risparmio che pensano di fare: sia durante la crisi, sia ora che la crisi forse non c'è più. Deve crescere una cultura della sicurezza: tra i lavoratori, ma soprattutto tra le imprese che la vivono come un ostacolo o come un problema in più. Non è di un Paese civile che si esca di casa per andare a lavorare e non si sappia se si tornerà a casa».

Fondamentale per la sicurezza il tema della formazione e dei controlli: «Vogliamo dire chiaramente che non vogliamo più una formazione inutile, insufficiente o scaricata sugli enti bilaterali, vogliamo invece una formazione di qualità. E poi i controlli: lo scorso anno in Lombardia sono state controllate solo 29mila imprese su 560mila. Servono più aspettori, bisogna assumere persone che facciano vigilanza su questi temi».

Pirelli ha poi legato il tema della sicurezza a quello della precarietà: «Più si è precari e più si è ricattati e ricattabili, si accetta di lavorare in qualsiasi condizione, pur di lavorare, anche per quattro soldi, anche senza garanzie di sicurezza. E allora la precarietà deve diventare, anche qui a Lecco, una grande battaglia dei sindacati: nonostante la ripresa, solo 1 su 4 è assunto a tempo indeterminato, ma senza assunzioni stabili e di qualità come si fa a garantire ai lavoratori la sicurezza e alle loro famiglie il reddito necessario per vivere?

Le aziende, per assumere sempre meno, chiedono ai lavoratori stabili di fare straordinari, di lavorare i giorni di festa. Rilanciamo allora la necessità di un piano straordinario di occupazioni di qualità, di assunzioni a tempo indeterminato, in particolare dei giovani che più di ogni altro pagano il prezzo della precarietà».

A prendere parola anche l'assessore del Comune di Lecco Riccardo Mariani: «Questo è un tempo molto critico per il tema del lavoro, per la sicurezza non solo del posto ma anche del luogo di lavoro. Diritti e tutele rischiano di annegare nel mare magnum della smaterializzazione del lavoro e di professioni, strumenti, sempre più virtuali: lavoro digitale, operai del click e precari “on demand”, lavoratori delle piattaforme. I dati ci dicono che nel nostro territorio assistiamo a un po’ di ripresa economica e occupazionale, che resta però ancora attraversata da zone di disomogeneità a seconda dei settori e, se si guarda allo stesso settore, diversa tra differenti aziende».

«Restano numerosissime le situazioni di difficoltà, di cittadini che si rivolgono in primis ai Servizi Sociali del Comune di Lecco, donne e uomini, padri e madri di famiglia che chiedono un aiuto, un sostegno e soprattutto un lavoro per riappropriarsi della propria indipendenza economica. Sono appelli che ci scuotono sempre e comunque e che non lasciamo cadere nel vuoto da un punto di vista della risposta sociale. Un territorio in cui la percentuale di disoccupati e inoccupati resta comunque alta, è un territorio che mette a rischio la propria stabilità e coesione sociale innanzitutto. Il lavoro è infatti il legame più forte e diretto che un cittadino possa avere con la società di cui fa parte; l’occupazione e l’autonomia economica sono garanzia di libertà e di autodeterminazione».

«I numeri di chi si ammala, si fa male e addirittura muore – conclude Mariani - sono ancora troppo alti e non degni di una nazione civile. I dati della nostra Provincia riferiscono di 3.600 infortuni nel 2017 e cinque incidenti mortali. La perdita anche di una sola vita - così come danni permanenti o gravi invalidità - costituiscono un prezzo che non possiamo permetterci di pagare. Sino a quando non verrà compreso sino in fondo che la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono un investimento e non un costo, non si faranno mai veri passi in avanti».