Collocamento disabili e fasce deboli: numeri in crescita anche nel 2018

Sono state erogate 654 borse lavoro nel corso dello scorso anno per un totale di 1,5 milioni di euro di cui il 59% a carico delle aziende.

Anche nel 2018 il servizio Collocamento disabili e fasce deboli della Provincia di Lecco ha ottenuto ottimi risultati confermandosi un'eccellenza del nostro territorio. In totale sono state erogate 654 borse lavoro nel corso dello scorso anno per un totale di 1,5 milioni di euro di cui il 59% a carico delle aziende.

Soddisfatto il vice presidente provinciale Giuseppe Scaccabarozzi: «Tutti gli anni c'è un miglioramento negli inserimenti lavorativi per le persone disabili. La nostra struttura ha ottenuto risultati importanti andando ben oltre le competenze legge: ricordo la convenziona con il comune di Costa Masnaga, quella con la parrocchia di Monticello, il fondo Zanetti, la gestione del reddito di inclusione».

Il numero di persone avviate al lavoro lo scorso anno, dal Collocamento disabili, ha raggiunto le 563, in netta crescita rispetto alle 307 del 2010 e alle 364 del 2015. Inoltre lo scorso anno sono stati effettuati anche 309 inserimenti attraverso attraverso patti di adozione lavorativa.

Gli inserimenti avvenuti nel 2018 hanno interessato: 458 imprese private, 92 cooperative sociali e 13 enti pubblici. «Nonostante le complessità delle singole situazioni – spiega la responsabile del servizio Cristina Pagano - in questi anni 114 persone inserite in tirocini di adozione sono poi state anche assunte». Inoltre, il 75% degli avviamenti al lavoro effettuati nel 2017 sono ancora in essere. A crescere è però anche il numero degli iscritti nelle specifiche liste di collocamento, passati dai 1260 del 2008 ai 2453 dello scorso anno.

La quasi totalità dei nuovi iscritti appartiene alla categoria degli invalidi civili, il 43% ha disabilità di tipo mentale-intellettivo, il 64% ha poi un'età superiore ai 45 anni, mentre il livello di istruzione più diffuso è la scuola media. Ottimi i risultati ottenuti con lo strumento della Dote Impresa che prevede bonus una tantum alle aziende private per sostenere l'ingresso e la permanenza delle persone con disabilità e alle cooperative sociali per la creazione di nuove imprese sociali per favorire l'assunzione delle persone con disabilità. Nell'ultimo biennio questo strumento ha favorito l'assunzione di 195 persone di cui 59 a tempo indeterminato. Ai 670mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia anche per questa annualità 2019, si aggiungono 500mila euro di fondi provinciali.

Con i fondi del piano provinciale disabili, sono state attivate altre 192 doti lavoro e 533 tirocini, con borse lavoro per 1,3 milioni di euro. Si tratta di adozioni lavorative per 838mila euro e altri tirocini per 462mila euro. Inoltre il servizio fasce deboli ha promosso interventi di contrasto all'esclusione sociale con 121 tirocini e 17 assunzioni in azienda. Nei prossimi mesi la struttura del Centro per l'impiego sarà potenziata con 11 nuove figure prevista da una convenzione stipulata dal precedente governo e dai navigator che saranno assegnati per il reddito di cittadinanza.