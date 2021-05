Coldiretti Lecco - Giovani ultimi giorni per aderire all’Oscar Green

Scade il 15 maggio il termine per le iscrizioni al contest rivolto alle imprese che creano sviluppo e lavoro Sei le categorie, che toccano anche il rapporto con il consumatore, la digitalizzazione e la sostenibilità

Ultimi giorni per iscriversi all’Oscar Green, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria. La campagna sta sempre più attirando i giovani e anche in tempi di pandemia è stata capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale per le nuove generazioni.

I giovani imprenditori agricoli lariani potranno quindi iscriversi al contest fino al 15 maggio 2021 direttamente sul sito di Coldiretti Giovani impresa (che promuove l’iniziativa) nella sezione Oscar Green.

Ecco le sei categorie dove i giovani possono presentare i loro progetti:

- “Sostenibilità e transizione ecologica”, premierà quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile, che tutelano, valorizzano e recuperano, e che, rispondono ai principi di economia circolare e alla chimica verde, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.

- “Campagna Amica” promuove e valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l’incontro tra impresa e cittadini.

- “Creatività” è la parola d’ordine di quelle esperienze imprenditoriali orientate alla introduzione di innovazioni produttive e distributive, anche in grado di creare opportunità lavorative, e alle capacità di raccontarle.

- “Impresa Digitale” mette sotto i riflettori le aziende che coniugano tradizione e innovazione attraverso l’applicazione di nuove tecnologie e l’introduzione dell’innovazione digitale quale leva strategica per garantire maggiore competitività all’agroalimentare, anche attraverso nuove modalità di comunicazione e vendita quali l’e-commerce o il web marketing.

- “Fare Rete” prende in esame i progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica.

- “Noi per il sociale” premia le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività, grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, etico e sociale. Oltre alle imprese agricole, possono partecipare enti pubblici, cooperative e consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Coldiretti Giovani Impresa oppure contattare gli uffici zona di Coldiretti Como Lecco.