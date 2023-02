Ciò che non muore mai di Donatella Salambat

Il libro in uscita nelle librerie parla di un medico sopravvissuto allo scoppio della bomba atomica di Nagasaki. Un'autobiografia che è un monito all'umanità. Il protagonista uno scienziato che ha vissuto e creduto nella scienza, la stessa scienza che ha utilizzato l’energia atomica per creare qualcosa di distruttivo che ha trasformato la vita in cenere.