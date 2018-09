Cinque università europee a Lecco per le regate della Sailing Cup

L'iniziativa prevede anche un giorno di Workshop scientifico sulle innovazioni in campo nautico.

Mancano pochi giorni, Lecco e il suo splendido lago si preparano a ospitare “IDEA League SAILING CUP: where Science and Sport meet together”, evento straordinario che si terrà dal 21 al 23 settembre e che rientra nelle attività di IDEA League, alleanza strategica fra cinque università europee di primaria importanza: Politecnico di Milano, ETH Zurich, Delft University of Technology, RWTH Aachen University e Chalmers University of Technology.

Nata nel 1999 con l’obiettivo di rinforzare i legami fra tecnologia, scienza e società, IDEA League promuove attività per studenti, dottorandi, ricercatori, docenti e staff delle università partner al fine di sviluppare le loro capacità e le loro competenze.

Con IDEA League Sailing Cup, attraverso lo sport si intendono perseguire i seguenti obiettivi: creare un’occasione di incontro per gli studenti, i ricercatori e i Rettori delle Università dell’alleanza, promuovere lo sport in ambito accademico e condividere esperienze, conoscenze e attività di ricerca per rafforzare il concetto di networking interdisciplinare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecco e svolta in collaborazione con la Società Canottieri Lecco, si compone di due momenti: un workshop intitolato “The Research Challenges” e una regata sul Lago di Lecco. Il Workshop si terrà venerdì 21 settembre dalle 14:00 alle 18:00 presso l’aula magna del Polo e avrà come tema la Ricerca e l’Innovazione in ambito nautico. Docenti e Ricercatori delle Università partner IDEA League illustreranno i loro studi riguardanti differenti temi come ad esempio l’aerodinamica, l’idrodinamica, i materiali e le fibre innovativi e le emissioni a basso impatto ambientale.

La regata, ospitata dalla Società Canottieri Lecco, si disputerà nello specchio d’acqua compreso tra Lecco e Abbadia Lariana ed è organizzata su due giorni: sabato 22 settembre dalle 8:30 alle 16:00 e d0menica 23 settembre dalle 8:30 alle 12:00. 5 barche di tipologia Laser Vago in gara e 10 atleti, due per ciascuna Università. La competizione seguirà le regole adottate dal format fleet racing in cui le barche a vela si sfidano l’una contro l’altra su un percorso prestabilito.