Ciclista investito da un sasso sul sentiero del Ponale (Riva del Garda

Elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento

Un ciclista residente a Mori (Tn) è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato colpito alla schiena da un sasso caduto dall'alto, mentre stava percorrendo il sentiero del Ponale dalla Val di Ledro verso Riva del Garda, all'altezza del tunnel n. 7. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.40 da parte della persona che era con lui.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda. Con il mezzo in dotazione alla Stazione, i soccorritori si sono portati sul luogo dell'incidente, insieme ad un sanitario di Trentino Emergenza per prestare le prime cure mediche.

Considerata la dinamica dell'incidente è intervenuto anche l'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. L'infortunato, sempre cosciente, è stato stabilizzato, recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.